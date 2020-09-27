Задумалася про президентство: друг Меган Маркл розкрив амбіції герцогині

У США заговорили про плани Меган Маркл стати президентом

Меган Маркл не проти зайнятися великою політикою і навіть розглядає можливість балотуватися на виборах президента США. За словами близького друга екс-актриси і дружини британського принца Гаррі, саме з цієї причини вона не відмовилася від американського громадянства.

Хоча представники Маркл неодноразово заперечували президентські амбіції дружини члена королівської сім'ї Великої Британії, інсайдер стверджує зворотне. Про це пише Vanity Fair.

"Я думаю, що якби Меган і Гаррі колись відмовилися від своїх титулів, вона б всерйоз подумала про те, щоб балотуватися на пост президента", - розповідає джерело популярного видання.

Також зазначається, що нещодавно в США вийшов відеоролик щодо майбутніх виборів президента з закликом до громадян взяти участь у голосуванні. Американці також побачили в ролику і Маркл із коротким спічем.

"Кожні чотири роки нам говорять одне і те ж: "Це найважливіші вибори в нашому житті". Але це так. Коли ми голосуємо, наші цінності втілюються в життя, і наші голоси чутно", - завила вона.

Принц Гаррі також взяв участь в акції; змінивши своєму звичному "правилу" уникати політики, і підтримав свою дружину.

Принц Гаррі та Меган Маркл (фото: flickr.com)

"Напередодні листопада цього року життєво важливо відкидати розпалювання ненависті, дезінформацію та онлайн-негатив", - сказав він у відео, яке було розцінено як мовчазна підтримка опонента чинного президента США Дональда Трампа від демократів Джо Байдена.

При цьому Букінгемський палац швидко дистанціювався від подібної теми та заявив, що висловлювання Меган і Гаррі були зроблені "в особистій якості".

Трамп критично віднісся до заяв подружжя та зауважив в одному з виступів, що "не фанат" Меган Маркл, однак бажає принцові Гаррі "удачі, тому що йому це знадобиться".

Нагадаємо, що наприкінці серпня у США запустили петицію проти новин про Меган Маркл. Річ у тому, що в американських ЗМІ ім'я дружини принца Гаррі стало згадуватися дуже часто після чуток на початку літа про те, що колишня актриса хоче розвивати свою кар'єру в політиці.

Також ми писали про те, що стало відомо, скільки заплатять Меган Маркл за повернення в кіно, і це дійсно сума з королівським розмахом.