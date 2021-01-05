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Закомплексованный нарцисс: экс-девушка нового "Холостяка" рассказала правду о нем

Новина українською → Киев, Вторник 05 января 2021 12:47
Закомплексованный нарцисс: экс-девушка нового "Холостяка" рассказала правду о нем Михаил Заливако (фото: stb.ua.holostyak)
Автор: Людмила Жукова

Весной на канале СТБ выйдет продолжение проекта "Холостяк". На этот раз его героем станет предприниматель и спортсмен Михаил Заливако. Ему 31 год и он живет в Харькове.

В программе "Беспалов music" решили разоблачить завидного жениха Украины. В шоу написала бывшая девушка Михаила и она сообщила, что он постоянно ей изменяет и вообще он самовлюбленный нарцисс. Парочка повстречалась полгода.

"Он неплохой парень, но очень много комплексов и очень зависит эмоционально от своей мамы. Делает все, как она скажет. Мне в отношениях он изменял. Пытаясь самоутвердиться, он гонится за количеством, а не за качеством девушек. Подкупает своим очарованием и глазами, но постепенно все исчезает", - рассказала о Михаиле бывшая девушка.

Закомплексованный нарцисс: экс-девушка нового &quot;Холостяка&quot; рассказала правду о немМихаил Заливако станет новым "Холостяком" (Скриншот из видео)

В комментариях к видео украинцы отреагировали на разоблачение нового героя шоу "Холостяк".

  • Совсем никакой. Разве нельзя взять не спортсмена и не бизнесмена, а кого-то по проще, без огромных денег. Будто мир только на этом построен.
  • Вы впереди планеты всей. На внешность Холостяк не очень, пока не знаю смотреть или нет.
  • Ненавижу вот таких качков... Прям бесит. Не буду даже смотреть. Никогда толком не смотрела холостяка. Только пару раз с Никитой и то ради Квитковой.
  • Господи, помоги, неужели на Холостяка уже и выбрать некого? Мало того, что одни ноунеймы, так еще и самовлюбленные членистоногие.

Как мы ранее писали, в реалити-шоу Холостяк-11 украинки будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова, которы стал новым героем популярного романтического проекта.

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