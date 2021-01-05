Закомплексований нарцис: екс-дівчина нового "Холостяка" розповіла правду про нього

Навесні на каналі СТБ вийде продовження проекту "Холостяк". На цей раз його героєм стане підприємець і спортсмен Михайло Заливако. Йому 31 рік та він живе в Харкові.

У програмі "Беспалов music" вирішили викрити завидного нареченого України. У шоу написала колишня дівчина Михайла і вона повідомила, що він постійно їй зраджує і взагалі він самозакоханий нарцис. Парочка зустрічалася півроку.

"Він непоганий хлопець, але дуже багато комплексів і дуже залежить емоційно від своєї мами. Робить все, як вона скаже. Мені у відносинах він зраджував. Намагаючись самоствердитися, він женеться за кількістю, а не за якістю дівчат. Підкуповує своєю чарівністю й очима, але поступово все зникає", - розповіла про Михайла колишня дівчина.

Михайло Заливако стане новим "Холостяком" (Скріншот з відео)

У коментарях до відео українці відреагували на викриття нового героя шоу "Холостяк".

Зовсім ніякий. Хіба не можна взяти не спортсмена і не бізнесмена, а когось простіше, без величезних грошей. Ніби світ лише на цьому побудований.

Ви попереду планети всієї. На зовнішність Холостяк не дуже, поки не знаю дивитися чи ні.

Ненавиджу ось таких качків. Прям бісить. Не буду навіть дивитися. Ніколи толком не дивилася Холостяка. Тільки пару раз з Микитою і то заради Квіткової.

Господи, допоможи, невже на Холостяка вже і вибрати нікого? Мало того, що одні ноунейми, так ще й самозакохані членистоногі.

Як ми раніше писали, у реаліті-шоу Холостяк-11 українки боротимуться за серце 31-річного бізнесмена з Харкова, який став новим героєм популярного романтичного проекту.