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Закомплексований нарцис: екс-дівчина нового "Холостяка" розповіла правду про нього

Новость на русском → Київ, Вівторок 05 січня 2021 12:47
Закомплексований нарцис: екс-дівчина нового "Холостяка" розповіла правду про нього Михайло Заливако (фото: stb.ua.holostyak)
Автор: Людмила Жукова

Навесні на каналі СТБ вийде продовження проекту "Холостяк". На цей раз його героєм стане підприємець і спортсмен Михайло Заливако. Йому 31 рік та він живе в Харкові.

У програмі "Беспалов music" вирішили викрити завидного нареченого України. У шоу написала колишня дівчина Михайла і вона повідомила, що він постійно їй зраджує і взагалі він самозакоханий нарцис. Парочка зустрічалася півроку.

"Він непоганий хлопець, але дуже багато комплексів і дуже залежить емоційно від своєї мами. Робить все, як вона скаже. Мені у відносинах він зраджував. Намагаючись самоствердитися, він женеться за кількістю, а не за якістю дівчат. Підкуповує своєю чарівністю й очима, але поступово все зникає", - розповіла про Михайла колишня дівчина.

Закомплексований нарцис: екс-дівчина нового &quot;Холостяка&quot; розповіла правду про ньогоМихайло Заливако стане новим "Холостяком" (Скріншот з відео)

У коментарях до відео українці відреагували на викриття нового героя шоу "Холостяк".

  • Зовсім ніякий. Хіба не можна взяти не спортсмена і не бізнесмена, а когось простіше, без величезних грошей. Ніби світ лише на цьому побудований.
  • Ви попереду планети всієї. На зовнішність Холостяк не дуже, поки не знаю дивитися чи ні.
  • Ненавиджу ось таких качків. Прям бісить. Не буду навіть дивитися. Ніколи толком не дивилася Холостяка. Тільки пару раз з Микитою і то заради Квіткової.
  • Господи, допоможи, невже на Холостяка вже і вибрати нікого? Мало того, що одні ноунейми, так ще й самозакохані членистоногі.

Як ми раніше писали, у реаліті-шоу Холостяк-11 українки боротимуться за серце 31-річного бізнесмена з Харкова, який став новим героєм популярного романтичного проекту.

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