Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить!

Победитель пятого сезона кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, какие закуски можно приготовить для новогоднего стола. Он отметил, что эти блюда готовятся быстро и для праздничного стола эта идея очень хорошая, особенно она подходит для компаний, которые больше любят двигаться во время праздника.

На своем сайте он разместил подборку быстрых и оригинальных рецептов для праздничного стола.

Апельсины с чили и оливками

"На первый взгляд апельсины с чили и оливками могут показаться дикостью. Однако, если подумать логически, то цитрусовые с оливками – это типичные закуски на Новый год", - отмечает Клопотенко.

Ингредиенты:

апельсин

оливки без косточек

сушеный перец чили

мята

оливковое масло

Нужно очистить апельсины от кожуры и порезать кружочками. Постарайтесь вычистить белую оболочку, чтобы она не давала излишнюю горечь.

Апельсин выложите на тарелку и немного посыпьте перцем чили, чтобы было не сильно жарко. Сверху положите нарезанные оливки и несколько веточек мяты.

Сбрызните оливковым маслом и наслаждайтесь закуской!

Вешенки с чесноком

"Мы очень любим блюда с грибами. Если на столе будет что-то, что имеет в себе грибы, то это что-то получит лайки всех присутствующих. Аналогичное влияние имеет чеснок. От его аромата крыша едет, это если коротко", - утверждает шеф-повар.

Ингредиенты:

400 г вешенки

2 зубчика чеснока

2 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Помойте 400 г вешенок и отрежьте твердую часть из ножки. Помытые грибы порежьте на крупные куски. Очистите зубчики чеснока и измельчите их ножом.

Разогрейте сковороду, налейте 2 ст. л. подсолнечного масла и всыпьте чеснок с грибами. Жарить нужно, пока не испарится лишняя влага и грибы не станут мягкими. Соль и перец добавляйте по вкусу.

Бутерброды с селедкой и арахисовой пастой

Как говорит Евгений Клопотенко, сельдь присутствует почти на каждом застолье, и она настолько популярна, что ей стоит возвести памятник.

Ингредиенты:

1 багет

4-5 ст. л. арахисовой пасты

1 малосольная сельдь

2-3 веточки укропа

3 ст. л. подсолнечного масла

Для начала нужно разобрать сельдь. Рекомендация: купите целую рыбу, а не нарезанные куски, потому что так вкуснее. С рыбы надо снять кожу, отделить голову и хвост и разрезать тельце вдоль спины. Осторожно вырежьте филе сельди и зачистите брюшко от лишнего жира.

С помощью ножа или специального пинцета достаньте косточки из филе сельди. Затем нарежьте его небольшими кусками.

Под углом нарежьте багет на кусочки толщиной 1 см. Разогрейте сковороду и налейте 3 ст. л. подсолнечного масла. Поджарьте багет до золотистой корочки.

Когда хлеб остынет, намажьте арахисовое пасту, выложите сверху кусочки сельди и украсьте веточками укропа.

Паштет с тунцом и оливками

"Идеальная закуска на новогодний стол – это кусок хлеба и намазка сверху. В принципе и думать больше не нужно, только выбрать хлеб и начинку", - объяснил кулинар.

Ингредиенты:

1 банка консервированного тунца

150 г оливок

5 веточек петрушки

200 г крем-сыра

1 багет

1 ст. л. подсолнечного масла

2-3 щепотки орегано

соль и перец по вкусу

Багет нарежьте ломтиками под углом 45 градусов по 1 см толщиной. Разогрейте сковороду, налейте на нее 1 ст. л. подсолнечного масла и подсушите хлеб с обеих сторон до образования корочки. Во время жарки посолите багет и посыпьте орегано.

Оливки нужно максимально измельчить, чтобы паштет имел однородную структуру.

Помойте лимон и с помощью терки или специального ножа срежьте с него тонкие полоски цедры. Нам нужен только желтый слой.

Возьмите 5 стеблей петрушки, отделите от них листья и мелко его порубите.

Откройте банку с тунцом и слейте весь сок. В емкости перемешайте тунец, оливки, цедру лимона, крем-сыр и зелень петрушки. Посолите и поперчите по вкусу.

Готовый паштет намажьте на багет и украсьте цедрой лимона.

Гуакамоле

Ингредиенты:

1 авокадо

1 красный лук

1 перец чили

1 зубчик чеснока

лимонный сок

1 ст. л. подсолнечного масла

1 веточка кинзы

2 тортильи

1 щепотка соли

Ножом разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите его от кожуры. Правильное авокадо – мягкое авокадо, поэтому покупайте именно мягкий продукт. Нарежьте авокадо крупными кусочками и переложите в ступку. Желательно готовить соус именно в ступке, чтобы сохранить его вкус.

Очистите красный лук и нарежьте мелкими кусками. Также порубите на мелкие куски чеснок и перец чили. Добавьте их в ступку к авокадо. Туда же выжмите сок половины лимона или целого лайма.

Добавьте к смеси подсолнечное масло и посолите по вкусу. Также добавьте в ступку мелко порезанные листочки кинзы. Опционально можно взять петрушку вместо кинзы. Доведите соус пестиком до однородности. Гуакамоле круто подходит для мексиканской тортильи, лаваша, начеса или на тосты.

Бутерброды с мандарином и сыром фета

Ингредиенты:

4 кусочка багета

150 г сыра фета

3 мандарины

2 веточки мяты

черный перец по вкусу

Багет нарезаем ломтиками. Чистим мандарин от кожуры, косточек и разбираем на дольки. С мяты отрываем листочки.

На багет выкладываем фету, мандарин и листочки мяты. Сбрызните оливковым маслом и добавьте черный перец по вкусу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Евгений Клопотенко поделился авторским новогодним меню из простых, но оригинальных блюд.

А также мы писали о том, что Клопотенко поделился необычным рецептом клубничного варенья.