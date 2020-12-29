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Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить!

Новина українською → Вторник 29 декабря 2020 21:03
Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить! Клопотенко поделился рецептами лучших закусок для нового года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Победитель пятого сезона кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, какие закуски можно приготовить для новогоднего стола. Он отметил, что эти блюда готовятся быстро и для праздничного стола эта идея очень хорошая, особенно она подходит для компаний, которые больше любят двигаться во время праздника.

На своем сайте он разместил подборку быстрых и оригинальных рецептов для праздничного стола.

Апельсины с чили и оливками

"На первый взгляд апельсины с чили и оливками могут показаться дикостью. Однако, если подумать логически, то цитрусовые с оливками – это типичные закуски на Новый год", - отмечает Клопотенко.

Ингредиенты:

  • апельсин
  • оливки без косточек
  • сушеный перец чили
  • мята
  • оливковое масло

Нужно очистить апельсины от кожуры и порезать кружочками. Постарайтесь вычистить белую оболочку, чтобы она не давала излишнюю горечь.

Апельсин выложите на тарелку и немного посыпьте перцем чили, чтобы было не сильно жарко. Сверху положите нарезанные оливки и несколько веточек мяты.

Сбрызните оливковым маслом и наслаждайтесь закуской!

Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить!Вешенки с чесноком

"Мы очень любим блюда с грибами. Если на столе будет что-то, что имеет в себе грибы, то это что-то получит лайки всех присутствующих. Аналогичное влияние имеет чеснок. От его аромата крыша едет, это если коротко", - утверждает шеф-повар.

Ингредиенты:

  • 400 г вешенки
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • соль и перец по вкусу

Помойте 400 г вешенок и отрежьте твердую часть из ножки. Помытые грибы порежьте на крупные куски. Очистите зубчики чеснока и измельчите их ножом.

Разогрейте сковороду, налейте 2 ст. л. подсолнечного масла и всыпьте чеснок с грибами. Жарить нужно, пока не испарится лишняя влага и грибы не станут мягкими. Соль и перец добавляйте по вкусу.

Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить!Бутерброды с селедкой и арахисовой пастой

Как говорит Евгений Клопотенко, сельдь присутствует почти на каждом застолье, и она настолько популярна, что ей стоит возвести памятник.

Ингредиенты:

  • 1 багет
  • 4-5 ст. л. арахисовой пасты
  • 1 малосольная сельдь
  • 2-3 веточки укропа
  • 3 ст. л. подсолнечного масла

Для начала нужно разобрать сельдь. Рекомендация: купите целую рыбу, а не нарезанные куски, потому что так вкуснее. С рыбы надо снять кожу, отделить голову и хвост и разрезать тельце вдоль спины. Осторожно вырежьте филе сельди и зачистите брюшко от лишнего жира.

С помощью ножа или специального пинцета достаньте косточки из филе сельди. Затем нарежьте его небольшими кусками.

Под углом нарежьте багет на кусочки толщиной 1 см. Разогрейте сковороду и налейте 3 ст. л. подсолнечного масла. Поджарьте багет до золотистой корочки.

Когда хлеб остынет, намажьте арахисовое пасту, выложите сверху кусочки сельди и украсьте веточками укропа.

Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить!Паштет с тунцом и оливками

"Идеальная закуска на новогодний стол – это кусок хлеба и намазка сверху. В принципе и думать больше не нужно, только выбрать хлеб и начинку", - объяснил кулинар.

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца
  • 150 г оливок
  • 5 веточек петрушки
  • 200 г крем-сыра
  • 1 багет
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 2-3 щепотки орегано
  • соль и перец по вкусу

Багет нарежьте ломтиками под углом 45 градусов по 1 см толщиной. Разогрейте сковороду, налейте на нее 1 ст. л. подсолнечного масла и подсушите хлеб с обеих сторон до образования корочки. Во время жарки посолите багет и посыпьте орегано.

Оливки нужно максимально измельчить, чтобы паштет имел однородную структуру.

Помойте лимон и с помощью терки или специального ножа срежьте с него тонкие полоски цедры. Нам нужен только желтый слой.

Возьмите 5 стеблей петрушки, отделите от них листья и мелко его порубите.

Откройте банку с тунцом и слейте весь сок. В емкости перемешайте тунец, оливки, цедру лимона, крем-сыр и зелень петрушки. Посолите и поперчите по вкусу.

Готовый паштет намажьте на багет и украсьте цедрой лимона.

Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить!Гуакамоле

  • Ингредиенты:
  • 1 авокадо
  • 1 красный лук
  • 1 перец чили
  • 1 зубчик чеснока
  • лимонный сок
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 веточка кинзы
  • 2 тортильи
  • 1 щепотка соли

Ножом разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите его от кожуры. Правильное авокадо – мягкое авокадо, поэтому покупайте именно мягкий продукт. Нарежьте авокадо крупными кусочками и переложите в ступку. Желательно готовить соус именно в ступке, чтобы сохранить его вкус.

Очистите красный лук и нарежьте мелкими кусками. Также порубите на мелкие куски чеснок и перец чили. Добавьте их в ступку к авокадо. Туда же выжмите сок половины лимона или целого лайма.

Добавьте к смеси подсолнечное масло и посолите по вкусу. Также добавьте в ступку мелко порезанные листочки кинзы. Опционально можно взять петрушку вместо кинзы. Доведите соус пестиком до однородности. Гуакамоле круто подходит для мексиканской тортильи, лаваша, начеса или на тосты.

Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить!Бутерброды с мандарином и сыром фета

Ингредиенты:

  • 4 кусочка багета
  • 150 г сыра фета
  • 3 мандарины
  • 2 веточки мяты
  • черный перец по вкусу

Багет нарезаем ломтиками. Чистим мандарин от кожуры, косточек и разбираем на дольки. С мяты отрываем листочки.

На багет выкладываем фету, мандарин и листочки мяты. Сбрызните оливковым маслом и добавьте черный перец по вкусу.

Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить!Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Евгений Клопотенко поделился авторским новогодним меню из простых, но оригинальных блюд.

А также мы писали о том, что Клопотенко поделился необычным рецептом клубничного варенья.

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