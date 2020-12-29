Закуски на новогодний стол от Клопотенко: попробуйте приготовить!
Победитель пятого сезона кулинарного шоу МастерШеф Евгений Клопотенко рассказал, какие закуски можно приготовить для новогоднего стола. Он отметил, что эти блюда готовятся быстро и для праздничного стола эта идея очень хорошая, особенно она подходит для компаний, которые больше любят двигаться во время праздника.
На своем сайте он разместил подборку быстрых и оригинальных рецептов для праздничного стола.
Апельсины с чили и оливками
"На первый взгляд апельсины с чили и оливками могут показаться дикостью. Однако, если подумать логически, то цитрусовые с оливками – это типичные закуски на Новый год", - отмечает Клопотенко.
Ингредиенты:
- апельсин
- оливки без косточек
- сушеный перец чили
- мята
- оливковое масло
Нужно очистить апельсины от кожуры и порезать кружочками. Постарайтесь вычистить белую оболочку, чтобы она не давала излишнюю горечь.
Апельсин выложите на тарелку и немного посыпьте перцем чили, чтобы было не сильно жарко. Сверху положите нарезанные оливки и несколько веточек мяты.
Сбрызните оливковым маслом и наслаждайтесь закуской!
Вешенки с чесноком
"Мы очень любим блюда с грибами. Если на столе будет что-то, что имеет в себе грибы, то это что-то получит лайки всех присутствующих. Аналогичное влияние имеет чеснок. От его аромата крыша едет, это если коротко", - утверждает шеф-повар.
Ингредиенты:
- 400 г вешенки
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Помойте 400 г вешенок и отрежьте твердую часть из ножки. Помытые грибы порежьте на крупные куски. Очистите зубчики чеснока и измельчите их ножом.
Разогрейте сковороду, налейте 2 ст. л. подсолнечного масла и всыпьте чеснок с грибами. Жарить нужно, пока не испарится лишняя влага и грибы не станут мягкими. Соль и перец добавляйте по вкусу.
Бутерброды с селедкой и арахисовой пастой
Как говорит Евгений Клопотенко, сельдь присутствует почти на каждом застолье, и она настолько популярна, что ей стоит возвести памятник.
Ингредиенты:
- 1 багет
- 4-5 ст. л. арахисовой пасты
- 1 малосольная сельдь
- 2-3 веточки укропа
- 3 ст. л. подсолнечного масла
Для начала нужно разобрать сельдь. Рекомендация: купите целую рыбу, а не нарезанные куски, потому что так вкуснее. С рыбы надо снять кожу, отделить голову и хвост и разрезать тельце вдоль спины. Осторожно вырежьте филе сельди и зачистите брюшко от лишнего жира.
С помощью ножа или специального пинцета достаньте косточки из филе сельди. Затем нарежьте его небольшими кусками.
Под углом нарежьте багет на кусочки толщиной 1 см. Разогрейте сковороду и налейте 3 ст. л. подсолнечного масла. Поджарьте багет до золотистой корочки.
Когда хлеб остынет, намажьте арахисовое пасту, выложите сверху кусочки сельди и украсьте веточками укропа.
Паштет с тунцом и оливками
"Идеальная закуска на новогодний стол – это кусок хлеба и намазка сверху. В принципе и думать больше не нужно, только выбрать хлеб и начинку", - объяснил кулинар.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца
- 150 г оливок
- 5 веточек петрушки
- 200 г крем-сыра
- 1 багет
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 2-3 щепотки орегано
- соль и перец по вкусу
Багет нарежьте ломтиками под углом 45 градусов по 1 см толщиной. Разогрейте сковороду, налейте на нее 1 ст. л. подсолнечного масла и подсушите хлеб с обеих сторон до образования корочки. Во время жарки посолите багет и посыпьте орегано.
Оливки нужно максимально измельчить, чтобы паштет имел однородную структуру.
Помойте лимон и с помощью терки или специального ножа срежьте с него тонкие полоски цедры. Нам нужен только желтый слой.
Возьмите 5 стеблей петрушки, отделите от них листья и мелко его порубите.
Откройте банку с тунцом и слейте весь сок. В емкости перемешайте тунец, оливки, цедру лимона, крем-сыр и зелень петрушки. Посолите и поперчите по вкусу.
Готовый паштет намажьте на багет и украсьте цедрой лимона.
Гуакамоле
- Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1 красный лук
- 1 перец чили
- 1 зубчик чеснока
- лимонный сок
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 1 веточка кинзы
- 2 тортильи
- 1 щепотка соли
Ножом разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите его от кожуры. Правильное авокадо – мягкое авокадо, поэтому покупайте именно мягкий продукт. Нарежьте авокадо крупными кусочками и переложите в ступку. Желательно готовить соус именно в ступке, чтобы сохранить его вкус.
Очистите красный лук и нарежьте мелкими кусками. Также порубите на мелкие куски чеснок и перец чили. Добавьте их в ступку к авокадо. Туда же выжмите сок половины лимона или целого лайма.
Добавьте к смеси подсолнечное масло и посолите по вкусу. Также добавьте в ступку мелко порезанные листочки кинзы. Опционально можно взять петрушку вместо кинзы. Доведите соус пестиком до однородности. Гуакамоле круто подходит для мексиканской тортильи, лаваша, начеса или на тосты.
Бутерброды с мандарином и сыром фета
Ингредиенты:
- 4 кусочка багета
- 150 г сыра фета
- 3 мандарины
- 2 веточки мяты
- черный перец по вкусу
Багет нарезаем ломтиками. Чистим мандарин от кожуры, косточек и разбираем на дольки. С мяты отрываем листочки.
На багет выкладываем фету, мандарин и листочки мяты. Сбрызните оливковым маслом и добавьте черный перец по вкусу.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Евгений Клопотенко поделился авторским новогодним меню из простых, но оригинальных блюд.
А также мы писали о том, что Клопотенко поделился необычным рецептом клубничного варенья.