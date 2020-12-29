Закуски на новорічний стіл від Клопотенко: спробуйте приготувати!
Переможець п'ятого сезону кулінарного шоу МастерШеф Євген Клопотенко розповів, які закуски можна приготувати для новорічного столу. Він зазначив, що ці страви готуються швидко і для святкового столу ця ідея дуже хороша, особливо вона підходить для компаній, які більше люблять рухатися під час свята.
На своєму сайті він розмістив добірку швидких і оригінальних рецептів для святкового столу.
Апельсини з чилі та оливками
"На перший погляд, апельсини з чилі та оливками можуть здатися дикунством. Проте, якщо подумати логічно, то цитрусові з оливками – це типові закуски на Новий рік", - зазначає Клопотенко.
Інгредієнти:
- апельсин
- оливки без кісточок
- сушений перець чилі
- м'ята
- оливкова олія
Треба очистити апельсини від шкірки та порізати кружальцями. Постарайтеся вичистити білу оболонку, щоб вона не давала зайву гіркоту.
Апельсин викладіть на тарілку і трохи посипте перцем чилі, щоб було не дуже спекотно. Зверху покладіть нарізані оливки та кілька гілочок м'яти.
Збризніть оливковою олією і насолоджуйтеся закускою!
Гливи з часником
"Ми дуже любимо страви з грибами. Якщо на столі буде щось, що має в собі гриби, то це щось отримає лайки всіх присутніх. Аналогічний вплив має часник. Від його аромату дах їде, це якщо коротко", - стверджує шеф-кухар.
Інгредієнти:
- 400 г гливи
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. соняшникової олії
- сіль і перець на смак
Помийте 400 г глив і відріжте тверду частину ніжки. Помиті гриби порізати на великі шматки. Очистить зубчики часнику і подрібніть їх ножем.
Розігрійте сковороду, налийте 2 ст. л. соняшникової олії та всипте часник з грибами. Смажити потрібно, поки не випарується зайва волога і гриби не стануть м'якими. Сіль і перець додайте до свого смаку.
Бутерброди з оселедцем і арахісовою пастою
Як каже Євген Клопотенко, оселедець присутній майже на кожному застіллі, і він настільки популярний, що йому варто звести пам'ятник.
Інгредієнти:
- 1 багет
- 4-5 ст. л. арахісової пасти
- 1 малосольний оселедець
- 2-3 гілочки кропу
- 3 ст. л. соняшникової олії
Для початку потрібно розібрати оселедець. Рекомендація: купіть цілу рибу, а не нарізані шматки, тому що так смачніше. З риби треба зняти шкіру, відділити голову і хвіст і розрізати тільце уздовж спини. Обережно виріжте філе оселедця і зачистить черевце від зайвого жиру.
З допомогою ножа або спеціального пінцета вийміть кісточки з філе оселедця. Потім наріжте його невеликими шматками.
Під кутом наріжте багет на шматочки завтовшки 1 см. Розігрійте сковороду і налийте 3 ст. л. соняшникової олії. Підсмажте багет до золотистої скоринки.
Коли хліб охолоне, намажте арахісову пасту, викладіть зверху шматочки оселедця і прикрасьте гілочками кропу.
Паштет з тунцем і оливками
"Ідеальна закуска на новорічний стіл – це шматок хліба і намазки зверху. В принципі й думати більше не потрібно, тільки вибрати хліб і начинку", - пояснив кулінар.
Інгредієнти:
- 1 банку консервованого тунця
- 150 г оливок
- 5 гілочок петрушки
- 200 г крем-сиру
- 1 багет
- 1 ст. л. соняшникової олії
- 2-3 щіпки орегано
- сіль і перець на смак
Багет наріжте скибочками під кутом 45 градусів по 1 см завтовшки. Розігрійте сковороду, налийте на неї 1 ст. л. соняшникової олії та підсушіть хліб з обох боків до утворення скоринки. Під час смаження посоліть багет і посипте орегано.
Оливки потрібно максимально подрібнити, щоб паштет мав однорідну структуру.
Помийте лимон і з допомогою терки або спеціального ножа зріжте з нього тонкі смужки цедри. Нам потрібен тільки жовтий шар.
Візьміть 5 стебел петрушки, відокремте від них листя і дрібно порубаєте його.
Відкрийте банку з тунцем і весь сік злийте. У місткості перемішайте тунець, оливки, цедру лимона, крем-сир і зелень петрушки. Посоліть і поперчіть до свого смаку.
Готовий паштет намажте на багет і прикрасьте цедрою лимону.
Гуакамоле
- Інгредієнти:
- 1 авокадо
- 1 червоний лук
- 1 перець чилі
- 1 зубчик часнику
- лимонний сік
- 1 ст. л. соняшникової олії
- 1 гілочка кінзи
- 2 тортильї
- 1 щіпка солі
Ножем авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та очистить його від шкірки. Правильне авокадо – м'яке авокадо, тому купуйте саме м'який продукт. Наріжте великими шматочками авокадо і перекладіть в ступку. Бажано готувати соус саме в ступці, щоб зберегти його смак.
Червону цибулю очистіть і наріжте дрібними шматками. Також порубаєте на дрібні шматки часник і перець чилі. Додайте їх в ступку до авокадо. Туди ж вичавіть сік половини лимона або цілого лайма.
Додайте до суміші соняшникову олію і посоліть на смак. Також додайте в ступку дрібно порізані листочки кінзи. Опціонально можна узяти петрушку замість кінзи. Доведіть соус товкачем до однорідності. Гуакамоле круто підходить для мексиканської тортильї, лавашу, начісування або на тости.
Бутерброди з мандарином і сиром фета
Інгредієнти:
- 4 шматочки багета
- 150 г сиру фета
- 3 мандарини
- 2 гілочки м'яти
- чорний перець до свого смаку
Багет нарізаємо скибочками. Чистимо мандарин від шкірки, кісточок і розбираємо на часточки. З м'яти відриваємо листочки.
На багет викладаємо фету, мандарин і листочки м'яти. Збризніть оливковою олією і додайте чорний перець на смак.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Євген Клопотенко поділився авторським новорічним меню з простих, але оригінальних страв.
А також ми писали про те, що Клопотенко поділився незвичайним рецептом полуничного варення.