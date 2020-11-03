ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зальет дождями и заморозит: в каких областях резко сменится погода

Новина українською → Вторник 03 ноября 2020 14:11
Зальет дождями и заморозит: в каких областях резко сменится погода Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Синоптик рассказала про перепады погоды в Украине ближайшие дни

Погода в Украине принесет атмосферный фронт, который разгуляется в ближайшие два дня. Синоптик Наталка Диденко назвала регионы, где будет больше всего дождей, и назвала дату сильного похолодания.

Так, в Facebook Диденко пишет, что в среду, 4 ноября, дожди вероятны лишь на крайнем западе, в вот четверг будет с осадками уже на всей территории Запада и Севера.

"Температура воздуха завтра в течение дня будет колебаться в пределах +9+14 градусов, на Юге и Востоке ожидается более теплая погода, +12+17 градусов. Периодические туманы", - рассказывает синоптик.

В Киеве в среду достаточно комфортно, дождей не будет, температура днем около +10 градусов.

Зальет дождями и заморозит: в каких областях резко сменится погода

Погода в Украине в среду, 4 ноября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается четверга, то на Западе после прохождения фронта 5-го октября похолодает до +5+9 градусов.

Дожди прекратятся уже в пятницу. Так, 6, 7 и 8 ноября мощный антициклон обусловит во всей Украине сухую, без существенных холодов, погоду.

Большее снижение температуры воздуха, по словам Наталки Диденко, ориентировочно, предполагается со второй половины следующей недели.

Ранее синоптик рассказала, что в Украину идет сильное похолодание и назвала дату резкого снижения температуры.

Также метеорологи поделились прогнозом на зиму 2020-2021 в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства
РБК-Украинаинформационное агентство Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства