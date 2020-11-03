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Заллє дощами і заморозить: в яких областях погода різко зміниться

Новость на русском → Вівторок 03 листопада 2020 14:11
Заллє дощами і заморозить: в яких областях погода різко зміниться Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Синоптик розповіла про перепади погоди в Україні найближчі дні

Погода в Україні принесе атмосферний фронт, який розгуляється в найближчі два дні. Синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де буде найбільше дощів, і назвала дату сильного похолодання.

Так, у Facebook Діденко пише, що в середу, 4 листопада, дощі ймовірні лише на крайньому заході, ось четвер буде з опадами вже на всій території Заходу і Півночі.

"Температура повітря завтра протягом дня коливатиметься в межах +9+14 градусів, на Півдні і Сході очікується більш тепла погода, +12+17 градусів. Періодичні тумани", - розповідає синоптик.

У Києві в середу досить комфортно, дощів не буде, температура вдень близько +10 градусів.

Заллє дощами і заморозить: в яких областях погода різко зміниться

Погода в Україні у середу, 4 листопада (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується четверга, то на Заході після проходження фронту 5-го жовтня похолодає до +5+9 градусів.

Дощі припиняться вже у п'ятницю. Так, 6, 7 і 8 листопада потужний антициклон обумовить по всій Україні суху, без істотних холодів, погоду.

Більше зниження температури повітря, за словами Наталки Діденко, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня.

Раніше синоптик розповіла, що в Україну йде сильне похолодання і назвала дату різкого зниження температури.

Також метеорологи поділилися прогнозом на зиму 2020-2021 в Києві.

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