Зальет дождями и заморозит: в каких областях резко сменится погода

Погода в Украине принесет атмосферный фронт, который разгуляется в ближайшие два дня. Синоптик Наталка Диденко назвала регионы, где будет больше всего дождей, и назвала дату сильного похолодания.

Так, в Facebook Диденко пишет, что в среду, 4 ноября, дожди вероятны лишь на крайнем западе, в вот четверг будет с осадками уже на всей территории Запада и Севера.

"Температура воздуха завтра в течение дня будет колебаться в пределах +9+14 градусов, на Юге и Востоке ожидается более теплая погода, +12+17 градусов. Периодические туманы", - рассказывает синоптик.

В Киеве в среду достаточно комфортно, дождей не будет, температура днем около +10 градусов.

Погода в Украине в среду, 4 ноября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается четверга, то на Западе после прохождения фронта 5-го октября похолодает до +5+9 градусов.

Дожди прекратятся уже в пятницу. Так, 6, 7 и 8 ноября мощный антициклон обусловит во всей Украине сухую, без существенных холодов, погоду.

Большее снижение температуры воздуха, по словам Наталки Диденко, ориентировочно, предполагается со второй половины следующей недели.

Ранее синоптик рассказала, что в Украину идет сильное похолодание и назвала дату резкого снижения температуры.

Также метеорологи поделились прогнозом на зиму 2020-2021 в Киеве.