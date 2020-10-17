Зальет, потом высушит и заморозит: синоптики шокировали прогнозом на выходные

Погода в Украине будет мерзкой в субботу и воскресенье

Погода в Украине на выходных 17 и 18 октября будет на любой вкус и цвет. Причем меняться все будет кардинально буквально в течение дня. Синоптики прогнозируют и мощные дожди, и туманы, и штормовой ветер, и сильное похолодание.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, в субботу, 17 октября, страну накроет ливнями - сильными частично на Западе и в Центре, весь Север также будет полоскать холодным дождем. Удержатся от осадков в субботу лишь Луганская и Донецкая области.

В придачу к осадкам, ветер будет срываться до штормовых значений.

Что касается температуры, то холоднее всего будет на Западе и Севере (+7+13), кроме Закарпатья с +14+16 градусами и Сумской области с +13+15. В центральных областях +15+19, а на юго-востоке еще тепло (+19+24).

В Киеве в субботу ливень, ветер и +11+13 тепла, ночью +8+10 градусов.

Погода в Украине 17 октября (скрин: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 18 октября, похолодает еще сильнее, будет пасмурно, вероятны туманы, ветер 7-12 метров в секунду. Но осадки прекратятся, а на Юге и Востоке будет довольно солнечно и все еще тепло.

Температура в последний день недели напомнит о пуховиках: Запад и Север +8+11, Центр +9+14, юго-восток +16+20 градусов.

В Киеве хмуро и холодно, но без осадков. Температура днем +9+11, ночью и вовсе +4+6 градусов.

Погода в Украине 18 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко также прогнозирует, что на выходных в Украину придет циклон Foelke, который наделает беды во многих регионах.

А вот климатологи, метеорологи и народные синоптики дали прогноз на осень и зиму в Украине. Специалисты предполагают, что сезон будет аномальным.