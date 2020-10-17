Заллє, потім висушить і заморозить: синоптики шокували прогнозом на вихідні

Погода в Україні буде мерзенню в суботу і неділю

Погода в Україні на вихідні, 17 і 18 жовтня буде на будь-який смак і колір. Причому змінюватися все буде кардинально буквально протягом дня. Синоптики прогнозують і потужні дощі, і тумани, і штормовий вітер, і сильне похолодання.

Так, за даними Українського гідрометцентру, в суботу, 17 жовтня, країну накриє зливами - сильними частково на Заході і в Центрі, весь Північ також буде полоскати холодним дощем. Втримаються від опадів у суботу лише Луганська і Донецька області.

На додачу до опадів, вітер буде зриватися до штормових значень.

Що стосується температури, то найхолодніше буде на Заході і Півночі (+7+13), крім Закарпаття +14+16 градусів і Сумської області з +13+15. У центральних областях +15+19, а на південному сході ще тепло (+19+24).

У Києві в суботу злива, вітер і +11+13 тепла, вночі +8+10 градусів.

Погода в Україні 17 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

У неділю, 18 жовтня, похолоднішає ще сильніше, буде хмарно, можливі тумани, вітер 7-12 метрів на секунду. Але опади припиняться, а на Півдні і Сході буде доволі сонячно і тепло.

Температура в останній день тижня нагадає про пуховики: Захід і Північ +8+11, Центр +9+14, південний схід +16+20 градусів.

В Києві похмуро і холодно, але без опадів. Температура вдень +9+11, вночі і зовсім +4+6 градусів.

Погода в Україні 18 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко також прогнозує, що на вихідних в Україну прийде циклон Foelke, який наробить біди у багатьох регіонах.

А ось кліматологи, метеорологи та народні синоптики дали прогноз на осінь і зиму в Україні. Фахівці припускають, що сезон буде аномальним.