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Замуж невтерпеж: Слава из НеАнгелов в роскошном свадебном платье ослепила красотой

Новина українською → Вторник 19 января 2021 10:05
Замуж невтерпеж: Слава из НеАнгелов в роскошном свадебном платье ослепила красотой Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Каминская из группы НеАнгелы интригует поклонников информацией о личной жизни – певица заявляет, что любит и любима, но не спешит показывать избранника. Кроме того, она переодически интригует общественность совместными фото и заявлениями об отношениях с бывшим мужем Эдгаром Каминским. Именно поэтому, увидев артистку в роскошном свадебном платье, фаны всполошились. Но Слава поспешила нести ясность.

На странице звезды в Instagram появилось фото и видео в свадебном роскошном платье с пикантным глубоким декольте и шлейфом, расшитым россыпью камней и страз. На голове у Славы – жемчужная тиара, котрая венчает гладкую прическу, макияж – легкий и сдержанный.

"А замуж невтерпеж. На улице -15, я больная, но красивая. Чего не сделаешь ради подруги?" - поинтересовалась певица, которой пришлось принять участие в фотосете прямо на улице на территории жилого комплекса, где проживает звезда с детьми. К слову, там же обитает и хореограф Дмитрий Дикусар, который недавно рассказал правду о своих отношениях со Славой, ведь многие упорно твердили о их романе после совместного участия в "Танцах со звездами 2020".

Но вернемся к вокалистке НеАнгелов. В ролике Слава показала, как в натуральной роскошной шубе, надетой поверх платья, выходит из дома и, сбросив на морозе верхнюю одежду, позирует прямо на улице. Она сравнила себя со Снежной королевой. "Замуж невтерпеж, но я потерплю", - комментирует артистка на камеру.

"Наши договоренности помнишь? Я иду тамадой!" - написала под кадрами со Славой жена Владимира Остапчука, Кристина

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