Заміж нетерпець: Слава з НеАнгелів в розкішній весільній сукні засліпила красою

Слава Камінська з гурту НеАнгели інтригує шанувальників інформацією про особисте життя – співачка заявляє, що кохає та кохана, але не поспішає показувати обранця. Крім того, вона періодично інтригує громадськість спільними фото і заявами про стосунки з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Саме тому, побачивши артистку в розкішній весільній сукні, фани сполошилися. Але Слава поспішила нести ясність.

На сторінці зірки в Instagram з'явилося фото і відео в розкішному весільному платті з пікантним глибоким декольте і шлейфом, розшитим розспиом каменів і стразів. На голові у Слави – тіара з перлів, яка вінчає гладку зачіску, макіяж – легкий і стриманий.

"А заміж нетерпець. На вулиці -15, я хвора, але красива. Чого не зробиш заради подруги?" - поцікавилася співачка, якій довелося взяти участь у фотосеті прямо на вулиці на території житлового комплексу, де проживає зірка з дітьми. До речі, там же мешкає і хореограф Дмитро Дікусар, який нещодавно розповів правду про свої стосунки зі Славою, адже багато хто наполегливо твердили про їхній роман після спільної участі в "Танцях з зірками 2020".

Але повернемося до вокалістки НеАнгелів. У ролику Слава показала, як в натуральній розкішній шубі, чку вона одягла поверх сукні, виходить із будинку і, скинувши на морозі верхній одяг, позує прямо на вулиці. Вона порівняла себе з Сніговою королевою. "Заміж нетерпець, але я потерплю", - коментує артистка на камеру.

"Наші домовленості пам'ятаєш? Я йду тамадою!" - написала під кадрами зі Славою дружина Володимира Остапчука, Христина