Засыплет мокрым снегом: какие области Украины пострадают от непогоды

Погода в Украине принесет первые осадки в виде мокрого снега уже на выходных

Погода в Украине, которая долго была под воздействием антициклона, сильно изменится на ближайших выходных. Часть страны накроет атмосферным фронтом с мокрым снегом.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что первые осадки придут уже 14-15 ноября.

А вот, пятница, 13 ноября, все еще будет сухой, хоть и прохладной. Сегодня ожидается +2+6 градусов, а ночью от +1 до -4 мороза. Исключение составят южные и западные области с +4+9 днем и 0... +4 ночью.

В Киеве 13 ноября сухо, днем +4+6, ночью 0... +2.

Суббота, 14 ноября, отметится осадками в виде мокрого снега в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. При этом на крайнем Западе, в Одесской области и Крыму температура повысится днем до +8+10 градусов. На остальных территориях +2+7 градусов. Ночью заморозки от 0 до -5 градусов (на Западе и Юге ночью 0... +4, в Одесской области +4+6).

В Киеве 14 ноября мокрый снег, днем +4+6, ночью -1... +1.

15 ноября температура существенно не поменяется, но мокрый снег ожидается на Севере и Востоке.

В Киеве 15 ноября также снег, днем +4+6, ночью заморозки -1... +1.

Погода в Украине 13-15 ноября (фото: meteo.gov.ua)

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