Засипле мокрим снігом: які області України постраждають від негоди

Погода в Україні принесе перші опади у вигляді мокрого снігу вже на вихідних

Погода в Україні, яка довго була під впливом антициклону, сильно зміниться на найближчих вихідних. Частину країни накриє атмосферним фронтом з мокрим снігом.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що перші опади прийдуть вже 14-15 листопада.

А ось, п'ятниця, 13 листопада, все ще буде сухою, хоч і прохолодною. Сьогодні очікується +2+6 градусів, а вночі від +1 до -4 морозу. Виняток становлять південні і західні області з +4+9 вдень і 0... +4 вночі.

У Києві 13 листопада сухо, вдень +4+6, вночі 0... +2.

Субота 14 листопада, відзначиться опадами у вигляді мокрого снігу в Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. При цьому на крайньому Заході, в Одеській області та Криму температура вдень підвищиться до +8+10 градусів. На інших територіях +2+7 градусів. Вночі заморозки від 0 до -5 градусів (на Заході та Півдні вночі 0... +4, в Одеській області +4+6).

У Києві 14 листопада мокрий сніг, вдень +4+6, вночі -1... +1.

15 листопада температура істотно не зміниться, але мокрий сніг очікується на Півночі і Сході.

У Києві 15 листопада сніг, вдень +4+6, вночі заморозки -1... +1.

Погода в Україні 13-15 листопада (фото: meteo.gov.ua)

Раніше метеорологи поділилися прогнозом погоди на зиму 2020-2021 в Києві.