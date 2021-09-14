Не зацикливайтесь на ребенке: топ-3 совета женщинам, как выйти из декрета

"Злате сейчас полтора года и у нас с ней очень тесная связь - мама всегда должна быть рядом. Но у нас все равно есть няня, а по необходимости приезжает бабушка. Так, к примеру, сейчас – мне нужно отработать на площадке и сразу садимся на поезд, едем на концерт. Получается, целых три дня я буду без дочки. Это с какой-то стороны хорошо, потому что мы хотим отучить её от грудного вскармливания. Я долго не могла оторваться от нее, и вот проверну такую рискованную аферу", - поделилась Наталка на съемочной площадке "Співають всі!".

Наталка Карпа с дочкой (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Сейчас же артистка планирует возвращаться на сцену и обещает, что совсем скоро порадует поклонников неожиданными и довольно откровенными премьерами.

А еще с радостью делится своим опытом выхода из декретного отпуска и дает ценные советы молодым мамам.

Наталка Карпа на шоу "Співають всі!" (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Как выйти из декрета без стресса

Любите себя. Иногда это сложно, потому что после родов остаются лишние килограммы, смотришь на себя и думаешь: "Как избавиться от этого?" Но бывают разные моменты, к примеру, моя подруга родила и сразу наняла няню, чтобы уже через пару недель выйти на работу.

Не зацикливайтесь на ребенке или на проблемах. Старайтесь найти баланс.

Правильно расставляйте акценты. Через три месяца после родов мы пришли к педиатру, и я ему сказала, что у меня едет крыша из-за того, что нету четкого графика и я не понимаю, что вокруг происходит. И услышала в ответ очень хорошую фразу: "Наталка, не на том ты ставишь акценты. Следи за тем, как растет ребенок, и наслаждайся моментами, которые никогда не повторятся!" Поэтому следите за хорошим, а все проблемы - только в наших головах.

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)