ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зелена трава чи мороз? Синоптики розповіли, чи буде сніг в листопаді

Новость на русском → Понеділок 02 листопада 2020 08:57
Зелена трава чи мороз? Синоптики розповіли, чи буде сніг в листопаді Чи буде сніг в листопаді (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Синоптики розповіли, чи чекати снігу в листопаді

Синоптики розповіли, чи чекати українцям сніг у листопаді. Відзначимо, що третій місяць осені почався в країні класично - з дощу та похолодання.

В останні роки крижані опади іноді проходили в Україні і в листопаді, повідомляють у сюжеті ТСН.

"І про перший сніг. Попри те, що кілька років перший сніг випав у першій половині листопада, в цьому році, кажуть синоптики його так рано чекати не варто. Швидше за все до кінця листопада ніяких сніговиків ми ліпити не будемо", - розповіла ведуча у сюжеті.

Зазначимо, що під час виходу програми про опади, на Західній Україні 1 листопада випав сніг. Користувачі соцмереж поділилися фотографіями і відео першого снігу в Карпатах і снігового покриву в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

За прогнозом експертів, морозів в листопаді теж чекати не варто, а ось дощі будуть щедро поливати українську землю в останньому осінньому місяці.

До речі, погода в Україні у листопаді 2020 буде дивувати українців різкими перепадами температури. Середньомісячна амплітуда може становити 48 градусів – від +24 до -24 градусів. Народний синоптик Леонід Горбань попереджає, що цей місяць буде холодним, дощовим і похмурим

Раніше повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на листопад, який обіцяє аномальну погоду.

Також ми писали про те, що українцям пообіцяли ще одне "бабине літо", після якого вдарять морози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя снег
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Рішення КСУ це прояв змови старих еліт і олігархів, - Зеленський
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Рішення КСУ це прояв змови старих еліт і олігархів, - Зеленський