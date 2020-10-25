Ждите резкие перепады температур: синоптики обновили прогноз погоды

Погода в Украине подарит украинцам солнечный день, но огорчит скачками шкалы на градуснике

Погода в Украине в понедельник, 26 октября, принесет нам ряд сюрпризов. Синоптики предупредили про резкие перепады температур между ночными и дневными "градусами".

Так, согласно ресурсу Gismeteo, В северных и центральных областях ночью прогнозируется +6...+9 °С, днем температура воздуха составит +13...+15 °С.

На западе температура воздуха ночью составит +10...+12 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +14...+16 °С.

В восточной части ночью ожидается до +4...+7 °С, днем температура воздуха поднимется до +15...+16 °С.

На юге страны ночью прогнозируется +9...+13 °С, днем воздух прогреется до +17...+20 °С.

Что касается осадков, то в основном по стране погода будет сухой. Но на Западе и в отдельных районах на Юге вероятны кратковременные дожди.

Ветер ожидается юго-восточный, умеренный 5-12 м/с.

Синоптики Украинского гидрометцентра также показали карту погоды на понедельник, 26 октября. Они прогнозируют осадки лишь в Одесской области.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко предупредила, что к следующим выходным в Украине стоит ждать похолодания.

А вот метеорологи дали долгосрочный прогноз на зиму в Киеве. Они считают, что погода может подарить столице ряд сюрпризов.