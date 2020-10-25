Чекайте різкі перепади температур: синоптики оновили прогноз погоди

Погода в Україні подарує українцям сонячний день, але засмутить стрибками шкали на градуснику

Погода в Україні у понеділок, 26 жовтня, принесе нам ряд сюрпризів. Синоптики попередили про різкі перепади температур між нічними і денними "градусами".

Так, згідно ресурсу Gismeteo, У північних та центральних областях вночі прогнозується +6...+9 °С, вдень температура повітря складе +13...+15 °С.

На заході температура повітря вночі становитиме +10...+12 °С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +14...+16 °С.

У східній частині вночі очікується до +4...+7 °С, вдень температура повітря підніметься до +15...+16 °С.

На півдні країни вночі прогнозується +9...+13 °С, вдень повітря прогріється до +17...+20 °С.

Що стосується опадів, то в основному по країні погода буде сухою. Але на Заході та в окремих районах на Півдні можливі короткочасні дощі.

Вітер очікується південно-східний, помірний 5-12 м/с.

Синоптики Українського гідрометцентру також показали карту погоди на понеділок, 26 жовтня. Вони прогнозують опади лише в Одеській області.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко попередила, що до наступних вихідних в Україні варто чекати на похолодання.

А ось метеорологи дали довгостроковий прогноз на зиму в Києві. Вони вважають, що погода може подарувати столиці низку сюрпризів.