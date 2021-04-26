Жена DZIDZIO впервые рассказала, почему они разводятся: я не тень, а личность

Певица отметила, что она достаточно длительное время с пониманием относилась к карьере мужа, но потом просто потеряла себя.

"Да, это правда, мы разводимся ... За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я - личность!" - сказала Слава Хома.

"Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом "мы". Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба ... Почувствовать, принять ... а потом посмотреть на ситуацию сверху, и понять, сколько там силы ...", — добавила Слава.

Дзидзьо и Слава разводятся после 20 лет отношений (lb.ua)

Певица отметила, что никто из них не был ярым инициатором развода, они пришли к этому обоюдно.

"К разводу мы пришли плавно, и осознанно ... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому, ждите ...", - поведала артистка.

Отметим, что отношения пары начались еще в их студенческие годы.