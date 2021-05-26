Женя Янович про свои 30: мне не стыдно ни за один из своих поступков

Женя, каким 30-летним ты представлял себя, когда тебе было лет 15-16? Насколько этот образ отличается от реальности?

Все очень банально: представлял, что есть семья, дети и старость, которая приближается. Очень забавно сейчас это вспоминать. Потому что образ отличается максимально! Ведь со всеми тремя пунктами я не справился. Хотя семья у меня уже есть, просто это не задекларировано на официальном уровне. Но в целом, я доволен, что восприятие меня 15-летней давности изменилось.

Фото: Евгений Янович отпраздновал 30-летие (пресс-служба НЛО TV)

Как ты считаешь, 30 лет – это просто цифра, или это действительно какой-то рубеж?

Переосмысливать себя и подводить итоги можно чуть ли не ежедневно. Важнее здесь, для чего это делать. Понимание, что мне уже 30 лет, не пришло до сих пор. Я не отделяю себя в третьем десятке от себя же уже в четвертом. Может, со временем "догонит" (улыбается).

Из того, что планировал осуществить до этого возраста, что сбылось, а о чем жалеешь?

Глобально у меня не было такого, что я прям написал себе список дел "к тридцатке". Все происходит органично и, по-моему, вовремя. Поэтому и жалеть не о чем: четкого расписанного плана жизни я не имею. И я вижу только плюсы в таком способе принятия.

Фото: Евгений Янович отпраздновал 30-летие (пресс-служба НЛО TV)

Своим самым большим достижением за 30 лет ты считаешь…?

Я – хороший сын. Это точно ключевое. И друг, кажется, тоже хороший. Да и как к гражданину претензий к себе не имею. Мне не стыдно ни за один из своих поступков. Это очень радует.

Что посоветуешь людям, которые боятся своего 30-летия?

Не бояться. Лучше пусть спросят у 50-летних, заканчивается ли жизнь в 30-ть. Ответ их очень порадует!

Фото: Евгений Янович отпраздновал 30-летие (пресс-служба НЛО TV)

Ставишь ли ты себе цели к какой-то конкретной новой дате?

Никаких. Есть цели, мечты, но не загоняю себя в рамки сроков. Они только мешают достигать и создают дополнительный стресс.

Есть планы на ближайшие годы, которыми можешь поделиться?

Хочу реализовать пару десятков творческих идей. Но говорить о них заранее странно, потому что на бумаге и в голове – это прекрасно, но пока нет результата, считаю, стоит промолчать и работать.

Фото: Евгений Янович отпраздновал 30-летие (пресс-служба НЛО TV)

Посадить дерево, построить дом и вырастить сына – а какая "твоя" последовательность?

Оставаться честным перед собой. И если тебе не нравится строить дом, то легко отпускать это и не привязываться к общепринятым клише.

Фото: Евгений Янович отпраздновал 30-летие (пресс-служба НЛО TV)