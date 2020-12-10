Життя цих знаків Зодіаку кардинально змінить сонячне затемнення 14 грудня

Гороскоп на грудень 2020 розповість про чотири знака Зодіаку, яким останнє сонячне затемнення у цьому році принесе кардинальні життєві зміни.

Астрологи назвали чотирьох представників зодіакального кола, яким випаде унікальний шанс напередодні новорічних свят. Сонячне затемнення 14 грудня відбудеться в знаку Стрілець, і буде чинити сильний вплив на всіх, а на ці знаки Зодіаку - особливо, пише МК.

Близнюки

Астрологи радять готуватися до несподіванок, але ретельно перевіряти всі знаки долі. У вашому житті може статися людина, яка вас обдурить, і це може вибити вас з колії. Всіх нових знайомих вивчайте вздовж і впоперек, щоб не постраждати в майбутньому.

Діва

Для Діви сонячне затемнення стане особливим часом. Проведіть його в колі сім'ї, адже саме ця сфера стане для вас найважливішою на найближчі роки. Приділіть увагу безпеці свого житла: може бути, зараз саме час застрахувати його від крадіжки, повені або чого гірше.

Стрілець

Позаяк затемнення пройде якраз по сузір'ю Стрільців, то і вплине на них сильніше всього. Одна з найважливіших задач для вас на тлі затемнення - гармонізація відносин із собою та оточуючими, насамперед з вашою прекрасною половинкою.

Риби

Зазвичай ви пливете за течією, і всім навколо нормально. Але сонячне затемнення змусить вас задуматися про цілі, переглянути пріоритети. Питань буде багато і вони будуть непростими. Але хто знає - може бути, нарешті, варто пошукати на них відповіді?

Зазначимо, що український астролог Аріна Артуровна перерахувала найважливіші події грудня, які можуть кардинально вплинути на наше життя.

Раніше відомий астролог Василіса Володіна назвала знаки Зодіаку, для яких 2021 рік Бика буде білою смугою.