Жуткие ливни и мокрый снег: синоптики предупредили о неприятной погоде

Погода в Украине в пятницу, 8 января, прогнозируется неблагоприятная во многих областях страны. Ожидается сильный штормовой ветер, местами будет идти мокрый снег и снег с дождем.

Как рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, 8 января в Украине удержится влажный воздух, туманы и небольшая плюсовая температура.

"Осадки в виде дождя, местами мокрого снега, в ближайшую ночь и завтра утром пройдут на северо-востоке Украины, а днем подтянется на наш Юг мощная зона осадков. Значительная часть территории Украины все-таки останется без существенных осадков. Ветер будет порывистым, некомфортным, с юго-запада", - предупредила синоптик.

По прогнозу Диденко, температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от +1 до +5 градусов.

В Киеве 8 января существенные осадки маловероятны, днем ожидается до +2 градусов и сильный ветер.

"Постепенно в дальнейшем начнет холодать, но без каких-то серьезных морозов. И на Маланки-Василя немного вспомним, какой бывает зима", - предупредила синоптик.

Карта погоды

А вот по прогнозу Украинского гидрометцентра южные области страны 8 января зальет сильными дождями, а температура воздуха упадет до 0 +2 градусов ночью, от +3 до +5 градусов днем.

Мокрый снег пройдет в северных областях и захватит почти все области на востоке страны. В центральной части и на западе будет без осадков, а ночью температура упадет до -2 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца зимы и предупредили о резких перепадах.

А также рассказывали о том, что названа дата сильного похолодания в Украине.