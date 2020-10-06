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Жуткий ветер и ливни накроют Украину: кому не повезет с погодой

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине порадует жителей только одного региона

Погода в Украине в среду, 7 октября, ожидается пасмурная в большинстве областей страны. Местами пройдут дожди, ливни, снизится температура воздуха и будет дуть сильный ветер.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, антициклон зацепит несколько областей и сухо будет только на востоке Украины.

"Завтра, 7-го октября, в большинстве областей пройдут периодические дожди и даже возможны грозы. На Востоке Украины и в Запорожье антициклон руками и ногами будет упираться – не пустит дождь, тут будет сухо и тепло. Ветер пока что остается юго-восточного направления, порывистый. Температура воздуха ночью +10 +15 градусов, на Юге до +17 градусов, в восточных областях +7 +10 градусов. На протяжении дня 7-го октября потеплеет до +17 +23 градусов, в южной части ожидается +20 +25 градусов", - сообщила синоптик.

Она отметила, что в столице погода в среду будет неблагоприятная, с дождями и небольшим понижением температуры воздуха.

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"В Киеве среда обещает быть дождевой, с порывистым ветром. Днем еще будет относительно тепло, до +18 +19 градусов. Погода, хоть и не прижимает холодом, но скачками атмосферного давления, хмуростью и дождевым ветром все же напоминает что нужно внимательнее прислушиваться к себе, одеваться соответственно прогнозу", - добавила Наталка Диденко.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильной опасности в Киеве из-за погоды.

А также рассказывали о том, что в ближайшие дни погода начнет резко ухудшаться в большинстве областей Украины.

Прогноз погоды
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