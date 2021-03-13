Зима берет реванш: Украину идет снег и сильный шторм

В воскресенье, 14 марта, ночью в юго-восточной части страны ожидается небольшой мокрый снег, днем на крайнем западе небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Запад страны ожидает дождливая, но теплая погода. Максимальные показатели тепла достигнут отметок в +8… +11°С. Температура воздуха ночью 0...+3 °С.

Северный регион Украины будет радовать солнечная и теплая погода. Термометры покажут +5… +10 градусов днем. Ночью от -1 до +4°С.

Погода на 14 марта (карта: meteo.gov.ua)

На востоке завтра будет холоднее всего - температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С. При этом существенных осадков не ожидается. На юге страны ожидается переменная облачность, без дождей и снега. Температура воздуха ночью 0...+4 °С, днем +6...+11 °С.

В Киеве осадков не ожидается. Ночью и утром на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 8-10° тепла.

Погода на 14 марта (карта: meteoprog.ua)