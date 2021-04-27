Злата Огневич рассказала, как врачи чуть не угробили ее карьеру

Эта история случилась, когда Злата хотела поступать в музыкальный институт имени Глиера в Киеве.

"Я готовилась к поступлению в музыкальный институт им. Глиера в Киеве и так увлеклась тренировками, что потеряла голос. Поехала в Симферополь к фониатру, она посмотрела на мои связки и сказала: "Забудь вообще, что ты когда-то пела". Но мама тогда меня удивила, сказала: "Нет, ты все равно поедешь и поступишь в этот институт – все будет так, как ты хотела", – рассказала артистка.

Оказалось, что Злате вовсе не стоило сразу ставить крест на карьере. Но подрывали уверенность певицы в себе даже ее бойфренды.

"Я встречалась с парнем, а когда мы расставались, он наговорил мне кучу обидных слов о том, какая я некрасивая, что у меня нет таланта, у меня ужасная фигура. Сказал, что после него со мной вообще никто не будет встречаться. Тогда мне было 22 года и после этого я очень закомплексовала, закрылась в себе. Конечно, потом я обратилась к психотерапевту, просто для того, чтобы познать себя глубже", - поведала певица.

По словам артистки, она росла в строгой семье, ведь папа был военный, но мама всегда была для нее опорой и поддержкой.

"Папа мой с годами сделался более демократичным. Сейчас он мне говорит: "Ты у меня самая лучшая, самая красивая". А в школьные годы, да, правда, мне этого не хватало, но мама это дополняла. Она всегда говорила, что я ее красавица, что она меня очень сильно любит, что у меня все получится. Даже когда были сложные ситуации", - поделилась Злата.