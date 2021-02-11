ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Злату Огневич "развели" мошенники: я найду эту сволочь!

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 12:36
Злату Огневич "развели" мошенники: я найду эту сволочь! Злата Огневич пожаловалась на мошенников (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Людмила Жукова

Украинская звезда Злата Огневич обратилась к поклонникам и сообщила, что мошенники, воспользовавшись ее именем, "развели" известный бренд на деньги.

Об этом заплаканная Злата рассказала на видео в Instagram.

Злата рассказала на видео, что только сегодня узнала, что какой-то человек год назад взял от ее имени взял у известного бренда денежную предоплату в огромном размере - 5 тысяч долларов. Как рассказали в компании, за эти деньги Злата должна была оказать рекламные услуги этому украинскому бренду. Выяснилось, что это были мошенники. Певица к этому не имеет никакого отношения.

"Я найду эту сволочь и заставлю отвечать за свой поступок", - заявила Огневич.

По словам певицы, воров должны наказывать, как на Востоке.

"Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления. Очень много вопросов к данной ситуации! Почему я узнаю только сейчас? Что это? Боязнь обратиться к артисту или непрофессионализм?" - написала под видео артистка.

Огневич попросила бренды не доверять мошенникам, а смотреть информацию на ее личной странице.

"Обращаюсь ко всем брендам: в шапке профиля есть ссылка на аккаунт, где мы рассматриваем вопросы сотрудничества. Так же, есть контакты команды на официальном сайте", - отметила исполнительница.

Как мы ранее писали, Злата Огневич рассказала, что ей отправляют фанаты-извращенцы в Instagram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Злата Огневич
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Врач назвал возможную даты третьей волны COVID-19
Врач назвал возможную даты третьей волны COVID-19