ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Злату Огнєвіч "розвели" шахраї: я знайду цю сволоту!

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 12:36
Злату Огнєвіч "розвели" шахраї: я знайду цю сволоту! Злата Огнєвіч поскаржилася на шахраїв (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Людмила Жукова

Українська зірка Злата Огнєвіч звернулася до шанувальників і повідомила, що шахраї, скориставшись її ім'ям, "розвели" відомий бренд на гроші.

Про це заплакана Злата розповіла на відео Instagram.

Злата розказала на відео, що тільки сьогодні дізналася, що якийсь чоловік рік тому взяв від її імені взяв у відомого бренду грошову передоплату у величезному розмірі - 5 тисяч доларів. Як розповіли в компанії, за ці гроші Злата мала надати рекламні послуги цього українського бренду. З'ясувалося, що це були шахраї. Співачка не має до цього ніякого відношення.

"Я знайду цю сволоту і змушу відповідати за свій вчинок", - заявила Огнєвіч.

За словами співачки, злодіїв повинні карати, як на Сході.

"Я в цілковитому сказі!!! Мрію, щоб у нашій країні злодіїв карали, як колись в арабських країнах: відрізали кінцівки, залежно від тяжкості злочину. Дуже багато питань до даної ситуації! Чому я дізнаюся тільки зараз? Що це? Боязнь звернутися до артиста або непрофесіоналізм?" - написала під відео артистка.

Огнєвіч попросила бренди не довіряти шахраям, а дивитися інформацію на її особистій сторінці.

"Звертаюся до всіх брендів: в шапці профілю є посилання на аккаунт, де ми розглядаємо питання співпраці. Так само, є контакти команди на офіційному сайті", - зазначила співачка.

Як ми раніше писали, Злата Огневич розповіла, що їй відправляють фанати-збоченці в Instagram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Злата Огнєвіч
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар назвав можливу дату третьої хвилі COVID-19
Лікар назвав можливу дату третьої хвилі COVID-19