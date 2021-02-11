Злату Огнєвіч "розвели" шахраї: я знайду цю сволоту!
Українська зірка Злата Огнєвіч звернулася до шанувальників і повідомила, що шахраї, скориставшись її ім'ям, "розвели" відомий бренд на гроші.
Про це заплакана Злата розповіла на відео Instagram.
Злата розказала на відео, що тільки сьогодні дізналася, що якийсь чоловік рік тому взяв від її імені взяв у відомого бренду грошову передоплату у величезному розмірі - 5 тисяч доларів. Як розповіли в компанії, за ці гроші Злата мала надати рекламні послуги цього українського бренду. З'ясувалося, що це були шахраї. Співачка не має до цього ніякого відношення.
"Я знайду цю сволоту і змушу відповідати за свій вчинок", - заявила Огнєвіч.
За словами співачки, злодіїв повинні карати, як на Сході.
"Я в цілковитому сказі!!! Мрію, щоб у нашій країні злодіїв карали, як колись в арабських країнах: відрізали кінцівки, залежно від тяжкості злочину. Дуже багато питань до даної ситуації! Чому я дізнаюся тільки зараз? Що це? Боязнь звернутися до артиста або непрофесіоналізм?" - написала під відео артистка.
Огнєвіч попросила бренди не довіряти шахраям, а дивитися інформацію на її особистій сторінці.
"Звертаюся до всіх брендів: в шапці профілю є посилання на аккаунт, де ми розглядаємо питання співпраці. Так само, є контакти команди на офіційному сайті", - зазначила співачка.
Як ми раніше писали, Злата Огневич розповіла, що їй відправляють фанати-збоченці в Instagram.