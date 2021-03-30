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Злату Огневич шокировало состояние детской больницы: "вход будто в морг"

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 22:31
Злату Огневич шокировало состояние детской больницы: "вход будто в морг" Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Lite

Украинская певица Злата Огневич рассказала своим поклонникам, что была в детской больнице, куда попала ее крестница. При этом ее шокировало состояние медучреждения.

Об этом она поделилась с подписчиками в Instagram-stories.

При этом артистка не назвала конкретную больницу, но сказала, что это обычная больница в Украине, которых в стране очень много.

"Друзья, ну это просто ужас. Во-первых, вход будто в морг, просто заходишь в преисподнюю. Во-вторых, для детей там нет ничего: ни картинок, ни мультиков, когда детям делают уколы. Никаких мягких игрушек в манипуляционной. Ничего вообще, чтобы хоть как-то отвлечь ребенка от боли ", - отметила Огневич.

Певица подчеркнула, что эта ситуация в очередной раз ее убедила в том, что власть ничего не делает для медицины и людей.

На упреки, тех, кто обвиняет ее в восторге положением вещей в Европе и США, Огневич ответила, что она действительно хвалит все цивилизованные страны, в которых заботятся о детях.

Напомним, в Киеве женщине с аномальным маточным кровотечением отказали в госпитализации из-за того, что у нее был диагностирован коронавирус.

Ранее в Ивано-Франковске врачи спасли младенца с коронавирусом. Малышу было всего полтора месяца.

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