Злату Огнєвіч шокував стан дитячої лікарні: "вхід ніби в морг"

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла своїм шанувальникам, що була у дитячій лікарні, куди потрапила її хрещениця. При цьому її шокував стан медустанови.

Про це вона поділилася з фоловерами в Instagram-stories .

При цьому артистка не назвала конкретну лікарню, але сказала, що це звичайна лікарня в Україні, яких у країні дуже багато.

"Друзі, ну це просто жах. По-перше, вхід ніби в морг, просто заходиш в пекло. По-друге, для дітей там немає нічого: ні картинок, ні мультиків, коли дітям роблять уколи. Ніяких м'яких іграшок в маніпуляційній. Нічого взагалі, щоб хоч якось відволікти дитину від болю ", - зазначила Огнєвіч.

Співачка підкреслила, що ця ситуація в черговий раз її переконала в тому, що влада нічого не робить для медицини і людей.

На закиди тих, хто звинувачує її в захваті станом речей в Європі і США, Огнєвіч відповіла, що вона дійсно хвалить всі цивілізовані країни, в яких піклуються про дітей.