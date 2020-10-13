Ці знаки Зодіаку доб'ються неймовірних висот у другій половині жовтня

Астрологи назвали головних щасливчиків другої половини жовтня 2020

Гороскоп 2020 на другу половину жовтня обіцяє чотирьом знакам Зодіаку неймовірні життєві звершення і досягнення. Астрологи нагадують, як важливо спіймати свій шанс і не відпускати його, поки всі мрії та бажання не здійсняться.

Зірки гороскопу обіцяють успіх Тельцю, Леву, Терезам і Водолію. Астрологи дали кожному з них важливі поради, розповіли, чого остерігатися і як налаштувати себе на успіх до кінця цього місяця. Про це пише Slovofraza.

Телець

До Тельця нарешті прийде розуміння, як вирішити всі накопичені проблеми одним махом. Ви будете професійно розв'язувати всі питання на роботі, і це оцінить начальство. До кінця місяця Тельця може чекати підвищення. Не бійтеся ділитися ідеями і реалізовувати складні задумки, адже друга половина жовтня подарує вам достатньо сили і терпіння, щоб довести до розуму розпочате.

Лев

У жовтні Лева чекає приголомшливий успіх. Вам здасться, що з'явилося друге дихання і шалене бажання прорватися вперед, щоб досягти самої складної мети. Лев стане максимально оперативним та мультизадачним. Крім того ви будете притягати до себе оточуючих і без зусиль зможете переконати їх у власній правоті. Очікується кілька вигідних пропозицій щодо співпраці.

Терези

Середина осені стане насиченим періодом для Терезів по астропрогнозу, так що розслаблятися немає часу. Ви станете більш впевнено і швидко ухвалювати доленосні рішення, за рахунок чого справи зрушаться з мертвої точки. Пам'ятайте, що саме зараз закладається основа для успіху в найближчому майбутньому, але співпрацювати потрібно тільки з перевіреними людьми. Можна розраховувати на підвищення, а найактивніші зроблять перші кроки у відкритті власної справи.

Водолій

Неймовірно легким і цікавим жовтень стане для знака Водолій. У вас складеться враження, що Всесвіт навмисно створив для вас максимально сприятливі обставини. Кожен день пропонує масу можливостей досягти успіху та отримати заслужене покликання. Причому про прибуток Водолію переживати не доводиться, адже зараз ви здатні робити гроші ледь не з повітря.

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