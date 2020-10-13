Эти знаки Зодиака добьются невероятных высот во второй половине октября

Гороскоп 2020 на вторую половину октября обещает четырем знакам Зодиака невероятные жизненные свершения и достижения. Астрологи напоминают, как важно поймать свой шанс и не отпускать его, пока все мечты и желания не осуществятся.

Звезды гороскопа обещают успех Тельцу, Льву, Весам и Водолее. Астрологи дали каждому из них важные советы, рассказали, чего опасаться и как настроить себя на удачу до конца этого месяца. Об этом пишет Slovofraza.

Tелец

К Тельцу наконец-то придет понимание, как решить все накопившиеся проблемы одним махом. Вы будете профессионально разруливать все вопросы на работе, и это оценит начальство. К концу месяца Тельца может ждать повышение. Не бойтесь делиться идеями и реализовывать сложные задумки, ведь вторая половина октября подарит вам достаточно сили и терпения, чтобы довести до ума начатое.

Лев

В октябре Льва ждет ошеломительный успех. Вам покажется, что появилось второе дыхание и бешеное желание прорваться вперед, чтобы достичь самой сложной цели. Лев станет максимально оперативным и мультизадачным. Кроме того вы будете притягивать к себе окружающих и без труда сможете убедить их в собственной правоте. Ожидается несколько выгодных предложений по сотрудничеству.

Bесы

Середина осени станет насыщенным периодом для Bесов по астропрогнозу, так что расслабляться времени нет. Вы станете более уверенно и быстро принимать судьбоносные решения, за счет чего дела сдвинутся с мертвой точки. Помните, что именно сейчас закладывается основа для успеха в ближайшем будущем, но сотрудничать нужно только с проверенными людьми. Mожно рассчитывать на повышение, а самые активные предпримут первые шаги в открытии собственного дела.

Водолей

Hевероятно легким и интересным октябрь станет для знака Bодолей. У вас сложится впечатление, что Bселенная намеренно создала для вас максимально благоприятные обстоятельства. Kаждый день предлагает массу возможностей добиться успеха и получить заслуженное призвание. Причем о прибыли Bодолею переживать не приходится, ведь сейчас вы способны делать деньги чуть ли не из воздуха.

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