На эти знаки Зодиака обрушится удача с начала 2021 года: Глоба назвал четверых везунчиков

Гороскоп на переходную неделю, что началась сейчас и закончится 3 января 2021 года расскажет про знаки Зодиака, которым этот особенный период принесет массу приятных сюрпризов, везения и хорошего настроения.

Именитый астролог Павел Глоба составил прогноз на текущую неделю, назвав четверых везунчиков, которые начнут год металлического Быка невероятно успешно, пишет slovofraza.com.

Овен

Павел Глоба считает, что новый год начнется для Овна с позитивной ноты, что очень важно. А чтобы усилить успех, в конце 2020-го следует сделать генеральную уборку по правилам фэн-шуй, избавившись от старых вещей. Астролог советует больше помогать второй половинке, чаще бывать рядом и оказывать психологическую поддержку, тогда в вашем доме поселится любовь и взаимопонимание. Последние дни декабря могут быть неблагоприятными для работы - не спорьте с начальством 30 и 31 декабря.

Весы

Для Весов начало года готовит большие успехи на любом поприще. Для многих представителей знака звезды и планеты встанут в очень благоприятное положение. Главное - помните про баланс. Не ленитесь, но и не перегружайте себя делами. Для отношений и брака будет лучше всего пуститься на поиски приключений - съездите куда-либо или выберите неординарный отдых в январе.

Козерог

Козерогам огромный успех сулит самый конец недели, то есть в начале 2021 года. В субботу и воскресенье ночные светила будут максимально позитивными и гармоничными. Но в целом на неделе стоит быть осторожнее с высказываниями в адрес второй половинки. Криво сказанное слово может привести к ссорам в семье, особенно в начале недели. Еще астролог советует не переутомляться на работе.

Рыбы

Для Рыб уже начиная с 29 числа всё кардинально изменится. Они смогут завершить важные дела и настроиться на нужный лад. Астролог советует представителям данного Знака как можно больше времени посвящать недоделанным проектам и прислушиваться к советам близких, коллег и друзей. Это будет очень яркая неделя, поэтому новый год Рыбам точно запомнится, в том числе и в амурной сфере

Ранее украинский таролог также рассказала про перспективы, перемены и трудности для всех знаков Зодиака на период с 28 декабря по 3 января.

А вот знаменитый украинский астролог рассказала про важное декабрьское событие, которое будет влиять на судьбы целых поколений.