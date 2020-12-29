ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На эти знаки Зодиака обрушится удача с начала 2021 года: Глоба назвал четверых везунчиков

Новина українською → Вторник 29 декабря 2020 05:30
На эти знаки Зодиака обрушится удача с начала 2021 года: Глоба назвал четверых везунчиков Гороскоп 2021 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на переходную неделю, что началась сейчас и закончится 3 января 2021 года расскажет про знаки Зодиака, которым этот особенный период принесет массу приятных сюрпризов, везения и хорошего настроения.

Именитый астролог Павел Глоба составил прогноз на текущую неделю, назвав четверых везунчиков, которые начнут год металлического Быка невероятно успешно, пишет slovofraza.com.

Овен

Павел Глоба считает, что новый год начнется для Овна с позитивной ноты, что очень важно. А чтобы усилить успех, в конце 2020-го следует сделать генеральную уборку по правилам фэн-шуй, избавившись от старых вещей. Астролог советует больше помогать второй половинке, чаще бывать рядом и оказывать психологическую поддержку, тогда в вашем доме поселится любовь и взаимопонимание. Последние дни декабря могут быть неблагоприятными для работы - не спорьте с начальством 30 и 31 декабря.

Весы

Для Весов начало года готовит большие успехи на любом поприще. Для многих представителей знака звезды и планеты встанут в очень благоприятное положение. Главное - помните про баланс. Не ленитесь, но и не перегружайте себя делами. Для отношений и брака будет лучше всего пуститься на поиски приключений - съездите куда-либо или выберите неординарный отдых в январе.

Козерог

Козерогам огромный успех сулит самый конец недели, то есть в начале 2021 года. В субботу и воскресенье ночные светила будут максимально позитивными и гармоничными. Но в целом на неделе стоит быть осторожнее с высказываниями в адрес второй половинки. Криво сказанное слово может привести к ссорам в семье, особенно в начале недели. Еще астролог советует не переутомляться на работе.

Рыбы

Для Рыб уже начиная с 29 числа всё кардинально изменится. Они смогут завершить важные дела и настроиться на нужный лад. Астролог советует представителям данного Знака как можно больше времени посвящать недоделанным проектам и прислушиваться к советам близких, коллег и друзей. Это будет очень яркая неделя, поэтому новый год Рыбам точно запомнится, в том числе и в амурной сфере

Ранее украинский таролог также рассказала про перспективы, перемены и трудности для всех знаков Зодиака на период с 28 декабря по 3 января.

А вот знаменитый украинский астролог рассказала про важное декабрьское событие, которое будет влиять на судьбы целых поколений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Жесткого Brexit не будет. В чем суть нового соглашения Великобритании и ЕС
Сергей Денисовредактор ленты новостей Жесткого Brexit не будет. В чем суть нового соглашения Великобритании и ЕС