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Эти знаки Зодиака станут главными везунчиками в октябре: кто обречен на успех

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 05:53
Эти знаки Зодиака станут главными везунчиками в октябре: кто обречен на успех Коллаж РБК-Украина: гороскоп на октябрь 2021
Автор: Владимир Костырин

Гороскоп на октябрь 2021 подскажет, для каких знаков Зодиака месяц обещает стать особо благоприятным, и выделяет некоторых потенциальных счастливчиков, которым сулит большую удачу, а также может стать в определенном смысле знаковым периодом.

Об этом передает издание Slovofraza.

Овен

Представители этого знака Зодиака в октябре могут стать одними из самых больших счастливчиков. Астрологи рекомендуют им для максимального раскрытия и реализации собственного потенциала браться только за самые важные дела, и не тратить время и силы на второстепенное. Для этого важно вовремя и правильно распланировать дела и расставлять приоритеты, ведь многозадачность может лишить Овнов такой удачи.

Весы

Второй месяц осени готовит Весам грандиозные перемены, причем во всех сферах жизни, говорят астрологи. При этом отмечается, что некоторые из таких изменений могут вначале показаться неблагоприятными, но со временем все "разрулится" именно в позитивном ключе. Одиноких представителей этого зодиакального круга могут ждать судьбоносные встречи. Также звезды сулят тем, кто в поисках работы или возможности подзаработать, знакомство с важными людьми и новые возможности.

Козерог

У Козерогов в этом октябре значительно усилится интуиция. Такой период станет богатым на вдохновение, неординарные идеи и мысли. Сильное шестое чувство и предчувствие поможет обходить стороной все проблемы, и находить лучшие решения для сложных задач и проблем. Астрологи советуют Козерогам в этом месяце активизироваться во всех сферах жизни одновременно.

Рыбы

У Рыб октябрь позволит не только улучшать свою жизнь сейчас, но и поможет создать благоприятные условия для будущих побед и свершений, причем даже в долгосрочной перспективе и на несколько лет вперед. Этот месяц, по словам астрологов, можно будет соотнести с фразой "один день год кормит". Специалисты называют это идеальным временем для того, чтобы забыть обо всех своих страхах и комплексах, и проявить смелость и решительность.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака гороскоп на октябрь 2021 по картам Таро обещает большой успех в любви, карьере и финансах, а кому следует быть готовым к неприятностям.

Напомним также, перед этим известный астролог Арина Артуровна назвала главных неудачников октября.

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