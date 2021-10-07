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Ці знаки Зодіаку стануть головними везунчиками в жовтні: хто приречений на успіх

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Четвер 07 жовтня 2021 05:53
Ці знаки Зодіаку стануть головними везунчиками в жовтні: хто приречений на успіх Колаж РБК-Україна: гороскоп на жовтень 2021
Автор: Володимир Костирін

Гороскоп на жовтень 2021 підкаже, для яких знаків Зодіаку місяць обіцяє стати особливо сприятливим, і виділяє деяких потенційних щасливчиків, яким обіцяє велику удачу, а також може стати в певному сенсі знаковим періодом.

Про це передає видання Slovofraza.

Овен

Представники цього знака Зодіаку в жовтні можуть стати одними з найбільших щасливчиків. Астрологи рекомендують їм для максимального розкриття і реалізації власного потенціалу братися тільки за найважливіші справи, і не витрачати час і сили на другорядне. Для цього важливо вчасно і правильно розпланувати справи та розставляти пріоритети, адже багатозадачність може позбавити Овнів такої удачі.

Терези

Другий місяць осені готує Терезам грандіозні зміни, причому у всіх сферах життя, кажуть астрологи. При цьому зазначається, що деякі з таких змін можуть спочатку здатися несприятливими, але з часом все "розрулиться" саме в позитивному ключі. Самотніх представників цього зодіакального кола можуть чекати доленосні зустрічі. Також зірки обіцяють тим, хто в пошуках роботи або можливості заробити, знайомство з важливими людьми та нові можливості.

Козеріг

У Козерогів в цьому жовтні значно посилиться інтуїція. Такий період стане багатим на натхнення, неординарні ідеї й думки. Сильне шосте почуття і передчуття допоможе обходити стороною всі проблеми, і знаходити кращі рішення для складних завдань і проблем. Астрологи радять Козерогам в цьому місяці активізуватися у всіх сферах життя одночасно.

Риб

У Риб жовтень дозволить не тільки покращувати своє життя зараз, але і допоможе створити сприятливі умови для майбутніх перемог і звершень, причому навіть в довгостроковій перспективі й на кілька років вперед. Цей місяць, за словами астрологів, можна буде співвіднести з фразою "один день рік годує". Фахівці називають це ідеальним часом для того, щоб забути про всі свої страхи та комплекси, й проявити сміливість і рішучість.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку гороскоп на жовтень 2021 по картах Таро обіцяє великий успіх в любові, кар'єрі та фінансах, а кому слід бути готовим до неприємностей.

Нагадаємо також, перед цим відомий астролог Аріна Артуровна назвала головних невдах жовтня.

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