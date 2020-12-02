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Эти знаки Зодиака ждет невероятная удача в начале зимы: такого шанса больше не будет!

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 05:30
Эти знаки Зодиака ждет невероятная удача в начале зимы: такого шанса больше не будет! Гороскоп на декабрь 2020 (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Астрологи составили гороскоп на декабрь 2020, в котором назвали знаки Зодиака - счастливчики первой недели зимы

Гороскоп на первую неделю декабря 2020 обещает невероятно сказочное везение трем знакам Зодиака. Эти счастливчики, по мнению астрологов, смогут реализовать свои планы и амбиции, добиться высоких результатов и начать зиму на подъеме.

Астрологи рассказали про уникальный шанс, который выпадет до конца сложного 2020 года этим знакам Зодиака, пишет МК.

Лев

Львы будут невероятно активны в начале зимы. Энергия действия переполнит их, что даст возможность добиться высоких результатов. А если учесть их упорство и настойчивость, то сразу становится ясно, что на грядущей неделе Львы способны будут горы свернуть. Всего за несколько дней вы сможете продемонстрировать окружению свой острый ум и талант быстро принимать правильные решения.

Стрелец

Первая неделя декабря будет очень результативной и для Стрельцов. Вы будете ставить самые, казалось бы, невыполнимые жизненные цели и добиваться их. Направьте себя в правильное русло и потратьте энергию на поставленные задачи, и результат не заставит себя ждать. Смелость и решительность, которых будет в избытке, помогут быстро решить множество задач и привлечь к себе энергию денег.

Водолей

Удачной будет неделя и для Водолеев. Смелые идеи вы больше не станете откладывать в долгий ящик, а решите воплотить их в жизнь. Результатом очень активных семи дней станет удовлетворение собственной работой, повышение самооценки и гордость за умение креативно мыслить. Вселенная поддержит любые ваши начинания.

Ранее именитый астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые в декабре получат то, о чем так страстно мечтают.

Кроме того специалисты по знакам звезд рассказали, для кого 2021 год Белого металлического Быка станет по-настоящему удачливым.

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