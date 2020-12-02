Ці знаки Зодіаку чекає неймовірна удача на початку зими: такого шансу більше не буде!

Астрологи склали гороскоп на грудень 2020, в якому назвали знаки Зодіаку - щасливчики першого тижня зими

Гороскоп на перший тиждень грудня 2020 обіцяє неймовірно казкове везіння трьом знакам Зодіаку. Ці щасливчики, на думку астрологів, зможуть реалізувати свої плани і амбіції, досягнути високих результатів і почати зиму на підйомі.

Астрологи розповіли про унікальний шанс, який випаде до кінця складного 2020 року цим знакам Зодіаку, пише МК.

Лев

Леви будуть неймовірно активні на початку зими. Енергія дії переповнить їх, що дасть можливість домогтися високих результатів. А якщо врахувати їхню завзятість і наполегливість, то відразу стає ясно, що наступного тижня Леви здатні гори зрушити. Усього за кілька днів ви зможете продемонструвати оточенню свій гострий розум і талант швидко приймати правильні рішення.

Стрілець

Перший тиждень грудня буде дуже результативним і для Стрільців. Ви будете ставити найбільш, здавалося б, нездійсненні життєві цілі та досягати їх. Направте себе в правильне русло і витратьте енергію на поставлені завдання, і результат не змусить себе чекати. Сміливість і рішучість, яких буде в надлишку, допоможуть швидко вирішити безліч завдань і привернути до себе енергію грошей.

Водолій

Вдалим буде тиждень і для Водоліїв. Сміливі ідеї ви більше не будете відкладати в довгий ящик, а вирішите втілити їх у життя. Результатом дуже активних семи днів стане задоволення власною роботою, підвищення самооцінки і гордість за вміння креативно мислити. Всесвіт підтримає будь-які ваші починання.

Раніше відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, які у грудні отримають те, про що так пристрасно мріють.

Крім того фахівці по зірках розповіли, для кого 2021 рік Білого металевого Бика стане по-справжньому щасливим.