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Эти знаки Зодиака ждет удача на работе: придет решение открыть собственное дело

Автор: Lite

Гороскоп на понедельник, 19 апреля, сулит везение и успех на работе трем особенным знакам Зодиака. Этим везунчикам сочетание звезд и планет будет во всем помогать.

Об этом сообщает orakul.com.

Близнецы

Близнецов сегодня определенно ждут великие дела. Вы будете полны энергии, станете метить высоко и не побоитесь риска. Кое-кто решит, что пора открыть собственное дело.

Скорпион

В профессиональной сфере откроются новые возможности для роста, и стоит исследовать их безотлагательно. Но если речь идет о перспективах сотрудничества, стоит изучить все очень детально, возможно, с привлечением экспертов, так как речь идет о высоком риске. Если же находитесь в поиске работы, наверняка найдете что-то подходящее.

Водолей

Нынешний аспект Сатурна потребует от вас напрячься и поработать - чему вы будете, в целом, рады. Придется тщательно организовать свою деятельность, но с этим тоже не будет проблем. В итоге с благословения Сатурна вы получите ответственную и интересную должность.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, в жизнь которых до конца апреля ворвется удача.

Ранее известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых совсем скоро ждут важные перемены.

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