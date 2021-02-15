Для всех знаков зодиака: астролог рассказала, как активировать зону богатства в доме

Для начала она рассказала, какие места в доме отвечают за богатство.

"Во-первых, это гостиная

Там проходит общение с людьми, которые посещают ваш дом. Это место очень важно, потому что там энергия Ци почти никогда не задерживается надолго.

Прихожая

Это точка пространства, в которой соединяется окружающий мир и непосредственно сама квартира.

Рабочий кабинет

Если есть такая комната в квартире или в доме, то она тоже является зоной богатства", - рассказала Надежда.

Чистота в доме - это важно (фото: instagram.com/astro_helper/)

"Как можно активировать эти зоны?

1. В гостиной или в рабочей комнате стоит поставить аквариум с рыбками или черепахами. Это может быть мини-фонтан. Их можно заменить на изображение воды: реки, океана, водопада. В рабочем пространстве необходимо также держать бутылку с чистой водой.

2. Можно использовать растения-талисманы:

толстянку - это символ чистой удачи,

фиалку - она помогает в творческих начинаниях и привлекает везение,

олеандр помогает ладить с людьми, поэтому его можно поставить там, где работает много людей.

Полезные советы по активации зоны богатства

Уборка дома - это лучший способ помочь энергии Ци свободно распространяться по дому. Своевременная уборка помогает привлекать больше количество удачи и достигать успеха.

Не стоит в зоне богатства ставить кактусы. Это растение блокирует движение любых потоков - как негативных, так и положительных. Оно ставится на окно в спальне или на кухне для защиты от отрицательной энергии, приходящей извне.

Используйте талисманы - подкову, феникс, трехлапую жабу.

Феникс помогает принимать важные решения в трудные минуты, обостряет лидерские качества в человеке, а жаба помогает сохранять и приумножать деньги.

Еще в зоне богатства можно положить монетки рядом с зеркалом в прихожей, на столе в гостиной, на столе в кабинете или в рабочей комнате", - поделилась Надежда.