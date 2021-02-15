Для всех знаков зодиака: астролог рассказала, как активировать зону богатства в доме

Астропсихолог Надежда Хелпер рассказала, как активировать энергию денег в своем доме.
Она написала в Instagram, что стоит использовать растения-талисманы или просто-напросто убраться в квартире.
Для начала она рассказала, какие места в доме отвечают за богатство.
Там проходит общение с людьми, которые посещают ваш дом. Это место очень важно, потому что там энергия Ци почти никогда не задерживается надолго.
Это точка пространства, в которой соединяется окружающий мир и непосредственно сама квартира.
Рабочий кабинет
Если есть такая комната в квартире или в доме, то она тоже является зоной богатства", - рассказала Надежда.
Чистота в доме - это важно (фото: instagram.com/astro_helper/)
1. В гостиной или в рабочей комнате стоит поставить аквариум с рыбками или черепахами. Это может быть мини-фонтан. Их можно заменить на изображение воды: реки, океана, водопада. В рабочем пространстве необходимо также держать бутылку с чистой водой.
2. Можно использовать растения-талисманы:
толстянку - это символ чистой удачи,
фиалку - она помогает в творческих начинаниях и привлекает везение,
олеандр помогает ладить с людьми, поэтому его можно поставить там, где работает много людей.
Уборка дома - это лучший способ помочь энергии Ци свободно распространяться по дому. Своевременная уборка помогает привлекать больше количество удачи и достигать успеха.
Не стоит в зоне богатства ставить кактусы. Это растение блокирует движение любых потоков - как негативных, так и положительных. Оно ставится на окно в спальне или на кухне для защиты от отрицательной энергии, приходящей извне.
Используйте талисманы - подкову, феникс, трехлапую жабу.
Феникс помогает принимать важные решения в трудные минуты, обостряет лидерские качества в человеке, а жаба помогает сохранять и приумножать деньги.
Еще в зоне богатства можно положить монетки рядом с зеркалом в прихожей, на столе в гостиной, на столе в кабинете или в рабочей комнате", - поделилась Надежда.
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