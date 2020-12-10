Сегодня - Знамение Богородицы: что нельзя делать и почему этот праздник важный

10 декабря христиане отмечают Знамение Богородицы. Сегодня почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение". На ней нарисована Богоматерь, которая молится. Также на иконе изображен младенец Иисус на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной. Об этом стало известно в XII веке, когда войска под предводительством князя Андрея Боголюбского отправились на осаду Великого Новгорода.

Отметим, что от иконы "Знамение" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.

Особенное значение этот день имеет для женщин, которые не могут зачать ребенка. Бездетные обращаются не к иконе "Знамение", а к образу Романа Чудотворца. Его сила вместе с чудотворством Богородицы помогает избавляться от бездетности.

Знамение Богородицы празднуется 10 декабря (фото: pravmir.ru)

Верующие люди ходят в церковь на молебен, зажигают свечи в доме рядом с образом Богоматери, особенно если имеется икона "Знамение".

Не разрешалось на Знамение заниматься тяжелым физическим трудом, а также следовало отложить на следующий день домашние дела, поэтому женщины в этот день не стирали, не шили, не вязали и не пряли.

Главные приметы этого дня:

Если на рассвете встать лицом к северному ветру - все беды и печали с ним уйдут.

Дым из трубы идет столбом – будет морозная погода. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепель.

Если увидите красную зарю 10 декабря – будет ветреная погода.

Коровы сопят и фыркают – скоро будет холод.

На лучине много нагара – мороз скоро будет.

Лес шумит – в ближайшее время оттепель будет.

Воробьи дружно чирикают – скоро потеплеет.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя что-либо вязать или шить, так как таким образом можно зашить тепло в доме.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Если это сделать в этот день - можно потом заболеть.

День Ангела сегодня отмечают Всеволод, Роман и Яков. Список этих именин поможет в выборе имени для вашего ребенка, рожденного в этот день.

К слову, некоторые религиозные деятели говорят, что мальчиков, которые родились сегодня, важно крестить как Всеволодов, ведь тогда имя станет для них самым сильным оберегом.

Как мы писали ранее, цены на отдых в Карпатах существенно снижаются в декабре.