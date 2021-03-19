Звезда "Голоса страны" впервые рассказала о разводе с мужем и тяжелой беременности

Звезда "Голоса страны" Оксана Муха разошлась со своим мужем и отцом своего ребенка 7 лет назад, но только сейчас она откровенно рассказала о расставании и беременности.

Ее откровения можно услышать на видео программы "Жизнь известных людей".

"Я думала, что это табу. Но в последнее время я вижу, что у людей есть много проблем и, возможно, мой пример кому-то поможет", - рассказала Оксана.

Певица очень тяжело переживала развод, но сейчас она уверена в одном - время все вылечит.

"Я работала с психологом и считаю, что это очень важная профессия", - поделилась исполнительница.

Сейчас у Оксаны прекрасные отношения с бывшим мужем, она не настраивает сына против отца.

"У ребенка не будет лучшего друга рядом", - поделилась Муха.

Она считает, что это очень немудро со стороны женщины ограничивать общение детей с родным отцом, несмотря на развод родителей.

Оксана Муха откровенно рассказала про развод