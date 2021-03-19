ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зірка "Голосу країни" вперше розповіла про розлучення з чоловіком і важку вагітність

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 14:25
Зірка "Голосу країни" вперше розповіла про розлучення з чоловіком і важку вагітність Оксана Муха поділилася особистим (фото: facebook.com.Oksana Mukha Music)
Автор: Людмила Жукова

Зірка "Голосу країни" Оксана Муха розійшлася зі своїм чоловіком і батьком своєї дитини 7 років тому, але тільки зараз вона відверто розповіла про розставання і вагітність.

Її одкровення можна почути на відео програми "Життя відомих людей".

"Я думала, що це табу. Але останнім часом я бачу, що у людей є багато проблем і, можливо, мій приклад комусь допоможе", - розповіла Оксана.

Співачка дуже важко переживала розлучення, але зараз вона впевнена в одному - час все вилікує.

"Я працювала з психологом і вважаю, що це дуже важлива професія", - поділилася виконавиця.

Зараз у Оксани прекрасні стосунки з колишнім чоловіком, вона не налаштовує сина проти батька.

"У дитини не буде кращого друга поруч", - поділилася Муха.

Вона вважає, що це дуже немудро з боку жінки обмежувати спілкування дітей з рідним батьком, незважаючи на розлучення батьків.

Оксана Муха відверто розповіла про розлучення

Як ми раніше писали, Дан Балан представив кліп на українську пісню з переможницею шоу Голос країни-9 Оксаною Мухою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Голос країни
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Безплатне лікування від коронавірусу в Україні: пацієнтам нагадали, що входить в пакет послуг
Безплатне лікування від коронавірусу в Україні: пацієнтам нагадали, що входить в пакет послуг