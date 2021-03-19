Зірка "Голосу країни" вперше розповіла про розлучення з чоловіком і важку вагітність
Зірка "Голосу країни" Оксана Муха розійшлася зі своїм чоловіком і батьком своєї дитини 7 років тому, але тільки зараз вона відверто розповіла про розставання і вагітність.
Її одкровення можна почути на відео програми "Життя відомих людей".
"Я думала, що це табу. Але останнім часом я бачу, що у людей є багато проблем і, можливо, мій приклад комусь допоможе", - розповіла Оксана.
Співачка дуже важко переживала розлучення, але зараз вона впевнена в одному - час все вилікує.
"Я працювала з психологом і вважаю, що це дуже важлива професія", - поділилася виконавиця.
Зараз у Оксани прекрасні стосунки з колишнім чоловіком, вона не налаштовує сина проти батька.
"У дитини не буде кращого друга поруч", - поділилася Муха.
Вона вважає, що це дуже немудро з боку жінки обмежувати спілкування дітей з рідним батьком, незважаючи на розлучення батьків.
Оксана Муха відверто розповіла про розлучення
Як ми раніше писали, Дан Балан представив кліп на українську пісню з переможницею шоу Голос країни-9 Оксаною Мухою.