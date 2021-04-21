Звезда "Голосу країни" впервые рассказал о проблемах с наркотиками: была даже передозировка

Сам Саша родился на Подоле. В 2000-х он пристрастился к наркотикам и начал с ними экспериментировать.

"Первая передозировка у меня была в 10 классе. Я бил людей и забирал у них деньги", - признался музыкант.

В то время его спасла музыка.Он познакомился с рэпером Иваном Клименко, они создали группу "Сальто назад". В 2013 году у коллектива вышел первый альбом. Тогда же Саша устроил личную жизнь с художницей-постановщицей Юлей, через год у них родился сын Соломон. Но проблемы не обошли творческую семью.

К сожалению, на Евровидение группа "Сальто назад" не попала, зрители выбрали коллектив OTorvald.

Саша Таб рассказал о проблемах с наркотиками

"Когда в финале нас "слили", у меня были панические атаки. Мысли только были в голове, что это был последний наш шанс, больше не будет никакой жизни и проектов", - рассказал Саша.

Затем в жизнь Саши вернулись наркотики и алкоголь, из-за чего и распалась группа "Сальто назад".К слову, Таб признался, что изменял жене, хотел побыть в свободных отношениях.

"Но ему хватило силы воли взяться за голову. А жене хватило духа простить любимого. Ко всему второй раз вернуться к нормальной жизни после наркотического рецидива помогло чудо. По крайней мере так Саша называет младшую дочь Каю", - говорится в сюжете ЖВЛ.