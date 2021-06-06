Звезда "МастерШефа" сообщила о разводе и показала последнее фото с мужем

Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова сообщила, что она разводится со своим мужем Ярославом Трухановым, с которым в браке прожили 9 лет.

Об этом она рассказала в Instagram .

Она призналась, что они с мужем пытались сохранить брак, но ничего не получилось.

"С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе и остаемся добрыми друзьями. Это последнее совместное фото…", - написала Литвинова.

Татьяна Литвинова с мужем (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Она также подчеркнула, что никто не виноват в том, что произошло и жизнь продолжается.

Пользователи сети прокомментировали ее пост.