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Зірка "МастерШеф" повідомила про розлучення і показала останне фото з чоловіком

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Неділя 06 червня 2021 22:04
Зірка "МастерШеф" повідомила про розлучення і показала останне фото з чоловіком Фото: Тетяна Литвинова (instagram.com/tanita_litvinova)
Автор: Роман Мирончук

Зірка кулінарного шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова повідомила, що вона розлучається зі своїм чоловіком Ярославом Трухановим, з яким у шлюбі прожили 9 років.

Про це вона розповіла в Instagram

Вона зізналася, що вони з чоловіком намагалися зберегти шлюб, але нічого не вийшло.

"З болем в серці ми прийняли важке рішення про розлучення. Ми вдячні долі за 9 років, проведених разом і залишаємося добрими друзями. Це останнє спільне фото ...", - написала Литвинова.

Зірка &quot;МастерШеф&quot; повідомила про розлучення і показала останне фото з чоловіком

Тетяна Литвинова з чоловіком (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Вона також підкреслила, що ніхто не винен в тому, що сталося і життя триває.

Користувачі мережі прокоментували її пост.

  • Танюшка, все проходить і це пройде, все буде добре;
  • Все що не робиться все на краще. Ми приймаємо будь-яке ваше рішення. Ми вас любимо;
  • Ви нікому нічого не зобов'язані пояснювати... все буде добре;
  • Кошмар, ви були шалено красивою парою. Як шкода, що кращі розлучаються;
  • Потрібно завжди прийняти правильне рішення. Краще розлучитися вчасно, ніж потім почати друг друга ненавидіти ... Ви будете щасливі.
  • Це життя, кожен заслуговує на щастя, якщо так обом краще, і ніхто не страждає значить так тому і бути. Нехай вам обом буде щастя, але порізно;
  • Танюша, кріпитесь, не сумуйте. Вас не зламало життя до Ярослава, і я впевнена, що найкращі роки ще попереду.

Нагадаємо, Позитив зробив особисте зізнання про розлучення.

Ми також писали про те, що Узелков на реаліті-шоу шокував заявою про відносини з колишньою дружиною.

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