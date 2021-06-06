Зірка "МастерШеф" повідомила про розлучення і показала останне фото з чоловіком

Зірка кулінарного шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова повідомила, що вона розлучається зі своїм чоловіком Ярославом Трухановим, з яким у шлюбі прожили 9 років.

Про це вона розповіла в Instagram

Вона зізналася, що вони з чоловіком намагалися зберегти шлюб, але нічого не вийшло.

"З болем в серці ми прийняли важке рішення про розлучення. Ми вдячні долі за 9 років, проведених разом і залишаємося добрими друзями. Це останнє спільне фото ...", - написала Литвинова.

Тетяна Литвинова з чоловіком (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Вона також підкреслила, що ніхто не винен в тому, що сталося і життя триває.

Користувачі мережі прокоментували її пост.