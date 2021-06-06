Зірка "МастерШеф" повідомила про розлучення і показала останне фото з чоловіком
Зірка кулінарного шоу "МастерШеф" Тетяна Литвинова повідомила, що вона розлучається зі своїм чоловіком Ярославом Трухановим, з яким у шлюбі прожили 9 років.
Про це вона розповіла в Instagram
Вона зізналася, що вони з чоловіком намагалися зберегти шлюб, але нічого не вийшло.
"З болем в серці ми прийняли важке рішення про розлучення. Ми вдячні долі за 9 років, проведених разом і залишаємося добрими друзями. Це останнє спільне фото ...", - написала Литвинова.
Тетяна Литвинова з чоловіком (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Вона також підкреслила, що ніхто не винен в тому, що сталося і життя триває.
Користувачі мережі прокоментували її пост.
- Танюшка, все проходить і це пройде, все буде добре;
- Все що не робиться все на краще. Ми приймаємо будь-яке ваше рішення. Ми вас любимо;
- Ви нікому нічого не зобов'язані пояснювати... все буде добре;
- Кошмар, ви були шалено красивою парою. Як шкода, що кращі розлучаються;
- Потрібно завжди прийняти правильне рішення. Краще розлучитися вчасно, ніж потім почати друг друга ненавидіти ... Ви будете щасливі.
- Це життя, кожен заслуговує на щастя, якщо так обом краще, і ніхто не страждає значить так тому і бути. Нехай вам обом буде щастя, але порізно;
- Танюша, кріпитесь, не сумуйте. Вас не зламало життя до Ярослава, і я впевнена, що найкращі роки ще попереду.
Нагадаємо, Позитив зробив особисте зізнання про розлучення.
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