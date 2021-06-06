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Звезда "МастерШефа" сообщила о разводе и показала последнее фото с мужем

Автор: Роман Мирончук

Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова сообщила, что она разводится со своим мужем Ярославом Трухановым, с которым в браке прожили 9 лет.

Об этом она рассказала в Instagram.

Она призналась, что они с мужем пытались сохранить брак, но ничего не получилось.

"С болью в сердце мы приняли тяжелое решение о разводе. Мы благодарны судьбе за 9 лет, проведенных вместе и остаемся добрыми друзьями. Это последнее совместное фото…", - написала Литвинова.

Татьяна Литвинова с мужем (фото: instagram.com/tanita_litvinova)

Она также подчеркнула, что никто не виноват в том, что произошло и жизнь продолжается.

Пользователи сети прокомментировали ее пост.

  • Танюшка, все проходит и это пройдет, все будет хорошо;
  • Все что не делается все к лучшему. Мы принимаем любое ваше решение. Мы вас любим;
  • Вы никому ничего не обязаны объяснять… все будет хорошо;
  • Кошмар, вы были безумно красивой парой. Как жаль, что лучшие расстаются;
  • Нужно всегда принять правильное решение. Лучше развестись вовремя, чем потом начать друг друга ненавидеть... Вы будете счастливы.
  • Это жизнь, каждый заслуживает на счастье, если так обоим лучше, и никто не страдает значит так тому и быть. Пусть вам обоим будет счастье, но порознь;
  • Танюша, крепитесь, не грустите. Вас не сломала жизнь до Ярослава, и я уверена, что лучшие годы еще впереди.

Напомним, Позитив сделал личное признание о разводе.

Мы также писали о том, что Узелков на реалити-шоу шокировал заявлением об отношениях с бывшей женой.

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