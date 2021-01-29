Звездный участник "Холостячки" рассказал про свой идеал женщины: всего три критерия

Четвертьфиналист шоу "Холостячка" Евгений Ковтуненко рассказал, какой он видит свою идеальную женщину и признался, что после шоу его накрыло волной популярности.

Об этом 36-летний мужчина поведал в "жестком интервью" блогеру Павлу Ковчегу.

Евгений говорит, что четко может осознать, что встретил "своего человека" - об этом может подсказать внутреннее чутье.

При этом у парня есть три основных критерия, по которым он оценивает девушек. Это красота, которая идет от уверенности в себе, целеустремленность - наличие любимого занятия, страсти к чему-то, желанию добиваться высот, легкость - когда с человеком можно сразу завязать разговор.

Интересно, что раньше Евгений говорил, что именно такое впечатление на него произвела "Холостячка" Ксения Мишина. Он был поражен ее красотой, уверенностью и целеустремленностью.

Участник "Холостячки" Евгений Ковтуненко рассказал об идеальной женщине

Евгений владеет юридической компанией, а также является совладельцем ресторана и бренд-шефом своего заведения.

Он дошел до четвертьфинала "Холостячки", но Ксения Мишина попрощалась с ним, оставив в шоу Андрея Рыбака, Алексея Тригубенко и Александра Эллерта. Последний и стал избранником актрисы.

Ранее Евгений Ковтуненко также рассказал, что уже в середине съемок было понятно, что между "Холостячкой" и Эллертом есть связь.