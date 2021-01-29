Зоряний учасник "Холостячки" розповів про свій ідеал жінки: всього три критерії

Чвертьфіналіст шоу "Холостячка" Євген Ковтуненко розповів, якою він бачить свою ідеальну жінку і зізнався, що після шоу його накрило хвилею популярності.

Про це 36-річний чоловік повідав в "жорсткому інтерв'ю" блогеру Павлу Ковчегу.

Євген каже, що може чітко усвідомити, що зустрів "свою людину" - про це може підказати внутрішнє чуття.

При цьому у хлопця є три основних критерії, за якими він оцінює дівчат. Це краса, яка йде від впевненості в собі, цілеспрямованість - наявність улюбленого заняття, пристрасті до чогось, бажання досягати висот, легкість - коли з людиною можна відразу зав'язати розмову.

Цікаво, що раніше Євген казав, що саме таке враження на нього справила "Холостячка" Ксенія Мішина. Він був вражений її красою, впевненістю і цілеспрямованістю.

Учасник "Холостячки" Євген Ковтуненко розповів про ідеальну жінку

Євген володіє юридичною компанією, а також є співвласником ресторану і бренд-шефом свого закладу.

Він дійшов до чвертьфіналу "Холостячки", але Ксенія попрощалася з ним, залишивши в шоу Андрія Рибака, Олексія Тригубенко та Олександра Еллерта. Останній і став обранцем актриси.

Раніше Євген Ковтуненко також розповів, що вже в середині зйомок було зрозуміло, що між "Холостячкою" і Еллертом є зв'язок.