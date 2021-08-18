"А где 3 октавы? Где стихи Лины Костенко?" Стало известно о скандалах в эфире шоу "Співають всі!"

Наталья Могилевская, которая стала капитаном "сотни", откровенно признается: без драм и споров ни один эфир не пройдет.

"Наших участников будут оценивать четыре поколения артистов! В жюри есть легенды, которые удивляются: "А где 3 октавы? Где стихи Лины Костенко? Что за бред молодежь поет?" Есть тиктокер Олег Машуковсский, который жалуется: "Это все скучно, я не могу это терпеть". Слава Демин тоже бывает очень резким, если ему что-то не нравится. Но самая острая в своих комментариях, пожалуй, Анастасия Приходько. Я очень уважаю ее за то, что она честная и всегда говорит то, что думает. Самое главное, что каждый член жюри имеет право отдать свой голос за участника или не отдать, и мы с уважением относимся к мнению каждого", - отмечает Могилевская.

Наталья Могилевская и Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Но страсти на шоу будут бурлить беспрестанно. Ведь артисты - люди вспыльчивые, они привыкли отстаивать свое мнение и ради любимых участников способны на многое.

"Поверьте, эмоции будут зашкаливать. На съемках были моменты, когда ты просто не понимаешь, почему кто-то не нажал на кнопку, и тебе хочется подбежать, нажать за кого-то или просто выпрыгнуть из своего места и прокричать: "Вау, какой ты крутой, чувак!" - говорит DJ NANA.

Среди жюри есть по-настоящему добрые судьи, которые хотят поддержать каждого конкурсанта, но больше все-таки тех, кто просто так своими голосами не разбрасывается. Народный артист Украины Павло Зибров – именно такой.

Шоу "Співають всі!" покажут уже 21 августа (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Нажимать кнопку всем – не дождетесь! Для чего же туда Зиброва пригласили? У нас все-таки старая школа, а это значит, что у участника прежде всего должны быть талант, мелодичность, чувство ритма и харизма. Не обязательно иметь оперный голос, но если есть харизма, то можно стать мировой знаменитостью", - убежден артист.

Но то, что нравится Зиброву или Иво Бобулу, не факт, что оценят Jerry Heil или Анна Тринчер, которые еще совсем недавно сами были участницами вокальных шоу.

"Представляете, к нам на отбор приходила мой бывший педагог по вокалу! Я сама в свое время так стояла на сцене и оценивали меня. Чувствуешь себя по-другому, более того, я одна из самых молодых участниц жюри. Круто, что все судьи разноплановые, у каждого свое видение музыки и того, каким должен быть артист. Но микрофон всего один и бывало, что мы, как в террариуме, тянули к нему руки, чтобы выразить свою позицию", - признается Анна.

И с этим уже пришлось справляться ведущему проекта Владимиру Остапчуку. Хотя он говорит: утихомиривать жюри не всегда хотелось - кому же не интересно понаблюдать за спорами звезд!

"Мне кажется, это классная украинская черта! У нас демократия, мы любим свободу слова. Но бывало, что начинались такие горячие ссоры, когда они просто переставали слушать друг друга. И тогда уже мне приходилось брать ситуацию в свои руки", - добавляет Остапчук.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")