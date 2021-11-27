Больно отпускать: "Холостячка" Огневич распрощалась с одним участником, но приняла другого

Нужно сказать, что такой вердикт певицы шокировал 32-летнего бизнесмена - он признался, что в своих мечтах уже начал строить будущее с Огневич. Но, очевидно, артистка видит себя в мыслях как раз с другим мужчиной.

Артистка отметила, что Макс произвел на ее маму великолепное впечатление, и сама она чувствует, как парень "окутывает ее своим вниманием и заботой".

Максим Тарапата уходит из шоу "Холостячка 2", почти дойдя до финала (фото: facebook.com/tarapata.maksym)

"Ты буквально кричишь о своей любви на каждом нашем свидании. Я, к своему большому сожалению, не смогу тебе дать то, что сможет сделать нас обоих счастливыми", - заявила Злата.

"Холостячка" также рассказала участнику об "огромной благодарности и признательности за все проведенное время вместе", и добавила, что отпускать Тарапату ей "невероятно больно".

"С Максом у нас красивая романтическая история. Я начала вовлекаться в эти чувства. Но я честно себя спросила: могу ли я дать ему то, что он ждет. Все время быть вместе - это значит 24 часа в сутки. Я не могу ответить взаимностью", - резюмировала Огневич.

Мужчина отметил, что ему больно узнать о таком решении "холостячки", но"сердцу не прикажешь".

Максим Тарапата покинул проект "Холостячка 2" в 11 выпуске (фото: facebook.com/tarapata.maksym)

"Она невероятно прекрасная. Познакомиться и провести время с такой женщиной - это большое счастье. Она заслуживает быть счастливой. Очень красивая история, которую буду помнить всю жизнь", - вот так высказался Макс, покидая шоу.

В этом же выпуске в проект вернулся психолог Роман Свечкоренко, которого Злата около месяца назад попросила на выход с возможностью камбэка при условии, что мужчина должен завершить бракоразводный процесс до конца.

Роман Свечкоренко вернулся в проект "Холостячка 2", выполнив условие Златы (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Напомним, что тогда участник "погорел" на полиграфе, и Огневич призналась, что действительно питает симпатию к Роману, поэтому и предоставила шанс вернуться. Похоже, Свечкоренко успел за пару шагов до финала уладить все семейные вопросы, теперь официально не женат, и снова бросился в бой за сердце "холостячки".

В реалити "Холостячка 2" по итогам 11 выпуска остаются три участника, хот и произошло обновление состава (фото: facebook.com/TheBachelorUa)