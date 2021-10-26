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"Боже мой, началось!" Винник и Каменских страстно поцеловались в эфире

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 14:35
"Боже мой, началось!" Винник и Каменских страстно поцеловались в эфире Олег Винник и Настя Каменских (кадр из видео)
Автор: Lite

23 октября в эфире канала "Украина" стартовал 2 сезон шоу "Маска". Зрители увидели, как во время представления ведущим Владимиром Остапчуком звездные детективы не скрывали восторга от долгожданного возвращения на проект.

А поп-король украинской сцены Олег Винник даже отважился на дерзкую и романтичную затею.

"Спасибо, "Маска", что снова вижу моих коллег, которых иногда невозможно выдержать. Но я по ним так соскучился. Спасибо огромное, что я могу сидеть за столом с такими замечательными и творческими…" - признался Винник в эфире.

На этом речь артиста внезапно прервалась, ведь он приблизился к Насте Каменских, чтобы поцеловать ее.

&quot;Боже мой, началось!&quot; Винник и Каменских страстно поцеловались в эфире

Олег Винник и Настя Каменских (кадр из видео)

Хотя парочка и пыталась скрыть этот жест, их коллеги не упустили возможности пошутить.

"Началось! Господи Боже мой, началось!" - заявила Оля Полякова, намекая на романтические проделки Насти и Олега в первом сезоне шоу.

&quot;Боже мой, началось!&quot; Винник и Каменских страстно поцеловались в эфире

Олег Винник и Настя Каменских (кадр из видео)

Интересно, как реагирует на такие вещи муж Насти - Потап?

Кстати, Полякова предположила, что под одной из масок второго сезона - энергичного бунтаря Котика - может скрываться именно Алексей Потапенко.

Однако его жена отрицает эту версию.

"Нет! В первом сезоне вы на каждую маску говорили Потап", - вспомнила NK.

Напомним, недавно Каменских в неожиданном наряде показала восточную сказку с Потапом.

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Настя Каменских
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